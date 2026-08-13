Trámites de salud más ágiles: EPS Famisanar refuerza sus canales

Con el fin de brindar respuestas más rápidas y mejorar la atención de sus 2,6 millones de afiliados, la EPS Famisanar lanzó su nueva campaña “Famisanar, siempre contigo”. Esta iniciativa busca que las personas conozcan, utilicen y confíen en sus canales virtuales y presenciales como la primera opción para resolver sus necesidades de salud donde podrán ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible.

En Colombia, realizar trámites de salud como pedir autorizaciones de exámenes u obtener citas suele ser la mayor causa de insatisfacción de los usuarios por las aglomeraciones o las demoras.

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Ante esto, la entidad busca transformar la experiencia del usuario promoviendo alternativas digitales sencillas.

Para lograrlo, Famisanar recordó que cuenta con herramientas activas las 24 horas, su asistente virtual, donde la comunicación se logra a través de WhatsApp, les brinda ayuda, para citas, informaciones generales, certificados y más.

Para solicitudes más personalizadas cuentan con una oficina virtual, se podrán hacer trámites en línea y acceder a videollamadas, si desea contactar con un asesor podrá comunicarse a través de su línea gratuita nacional.

Cuentan con una red de atención presencial de 138 puntos 26 departamentos para quienes prefieren la gestión física.

A través de estos medios, los afiliados pueden solicitar desde la entrega de medicamentos e incapacidades, hasta autorizaciones o peticiones. Además, la EPS acompañará este proceso con una campaña pedagógica en sus redes sociales para enseñar, paso a paso, cómo usar cada plataforma y crear una accesibilidad fácil a todos los afiliados

“Invitamos a nuestros afiliados para que utilicen los canales oficiales de atención como una primera opción donde pueden gestionar autorizaciones, afiliaciones, incapacidades, entrega de medicamentos, peticiones, solicitudes, sugerencias y demás trámites relacionados con atención en salud”, Explica la EPS.