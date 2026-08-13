México dice que Colombia vetó envío de socorristas por falta de certificación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que Colombia no aprobó el envío de rescatistas militares mexicanos para apoyar en las zonas afectadas por el terremoto por falta de una certificación.

Colombia agota el plazo para hallar sobrevivientes tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes y ya registra más de 200 muertos.

El presidente Abelardo de la Espriella enfrenta críticas de la oposición debido al rechazo de socorristas provenientes de gobiernos de izquierda. Su administración niega los señalamientos, aunque hasta ahora ha aceptado solo brigadas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

“La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional, de rescatistas, no fue aprobada por el gobierno de Colombia”, explicó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación”.

“Está lista para salir en cualquier momento”, añadió.

México tiene vasta experiencia en el manejo de este tipo de tragedias. Envió, por ejemplo, brigadas de socorro a Venezuela, devastada por el doble sismo del 24 de junio que dejó más de 6.000 muertos.

“Son buenísimos los rescatistas de México (...) han trabajado en muchos lugares del mundo”, añadió la mandataria, quien descartó “un conflicto” por la negativa.

Un grupo de Topos mexicanos llegó el miércoles a Colombia por su cuenta, proveniente de Venezuela. Estos célebres rescatistas -civiles y voluntarios- habían denunciado las restricciones a la ayuda internacional.

México envió además 19,5 toneladas de alimentos, agua y medicamentos. La ayuda humanitaria alcanzará esta semana las 58 toneladas, según el gobierno.