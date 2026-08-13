Hija del senador estadounidense Bernie Moreno, demanda a su exesposo tras publicar imagen de su hija

Hija del senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, demanda a su ex esposo tras publicar imagen de su hija desnuda.

Emily Moreno reclama 150.000 dólares por cada vez que se descargó la fotografía de su hija.

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El medio estadounidense The Washington Post aseguró que la ex esposa del congresista, Max Miller, demandó por daños y perjuicios al republicano de Ohio y su abogado, por la publicación en internet de manera imprudente de una imagen de su hija de dos años.

La demanda es a raíz de una transmisión en vivo que Miller realizó para defenderse de las acusaciones de violencia doméstica por parte de su exesposa, Emily Moreno. Ella señala que la carpeta contenía una fotografía de su hija en la que se veían sus genitales, imagen que permaneció disponible para su descarga por parte de cualquier persona durante 23 horas.

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Moreno reclama 150.000 dólares por cada vez que se descargó la foto de su hija de la cuenta de Dropbox, que según afirma en la demanda, fue vista cientos de miles de veces. “Esta niña es una víctima totalmente inocente que se ha convertido en daño colateral de la ambición política de su padre”, declaró el abogado de Moreno, Subodh Chandra, citado por el Washington Post.

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