Esta es la historia de Yuri Copete, Miss Universe Chocó 2020, quien perdió su casa por el terremoto

Yuri Copete es una comunicadora social, modelo y actriz colombiana que representó al departamento del Chocó como Miss Universe Chocó 2020. Es reconocida por su trayectoria en pasarelas nacionales y su labor profesional en medios, en el programa Dos Puntos de Caracol Radio ella habló de su historia en el Chocó.

Lea también: Ascienden a 239 la cifra de muertos por el terremoto de 7,4 en Colombia

Ella, ha contado en sus redes sociales que su casa quedó destruida por el terremoto. Yuri está fuera de Colombia y en videos en sus redes sociales ha mostrado la angustia de intentar comunicarse con los suyos en un departamento que ha tenido problemas de energía, internet y sobre todo comunicaciones después del terremoto.

Situación en el Chocó:

“Mucha gente no está enterada ni siquiera de la situación que estamos viviendo allá, pues porque no tenemos internet, no hay energía, no tenemos agua potable, no hay hospitales de tercer nivel. Siempre vivimos en una situación muy crítica, paupérrima, obviamente con una catástrofe como esta, pues la angustia y el desespero se vuelve aún peor”.

Sobre su familia:

“Ya son aproximadamente 12 horas sin saber absolutamente nada de toda mi familia, ni la familia de mi novio. Al menos, gracias a Dios, teníamos la información de que estaban bien y eso fue lo que nos mantuvo esas horas de zozobra, al menos tranquilos de saber que estaban bien, pero seguía la incertidumbre porque han habido muchas réplicas de mayor alcance y pues obviamente uno lo que quiere es estar en constante comunicación para saber si pasó algo más o qué pasó”, indicó Yuri.

Contó que algunos de sus familiares pasarán la noche con personas conocidas y que otras personas están durmiendo en balcones y albergues que no son del todo seguros, “mi papá no quiere dejar su casa, dice que no va a salir de allí y uno lo entiende”.

Agregó que en el Chocó llueve muchísimo y el llamado de la gente es para poder tener un lugar donde pasar la noche.

Le puede interesar: Encontraron sin vida a Violeta Guerrero y Amparo Jaramillo, la niña y su abuela atrapadas en Cali

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: