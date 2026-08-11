300 estudiantes del Carmen de Tonchalá se quedaron sin transporte escolar en Cúcuta

Cúcuta

Padres de familia en zona rural de Cúcuta tomaron las vías de hecho la mañana de este martes 11 de agosto, exigiendo la continuidad en el servicio del transporte escolar para 300 estudiantes.

De acuerdo con Lisbeth Sandoval, madre de familia, la empresa encargada de prestar este servicio a los menores les informó que hace tres meses no reciben el pago correspondiente, razón por la cual suspendieron sus actividades.

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“Ya llevan tres meses que la Alcaldía no les realizó ese pago a la empresa Equality y ellos inmediatamente lo que hicieron fue cancelar el transporte para los niños”, manifestó la madre de familia.

Lo anterior motivó para que los padres de familia adelantaran la jornada de protesta sobre el anillo vial de Cúcuta, exigiendo respuesta por parte de las autoridades.

Padres aseguran que no tienen alternativas para las clases virtuales

Según Sandoval, muchos de los estudiantes viven en zonas rurales y no cuentan con computador ni con acceso estable a internet. Incluso en los casos en los que tienen teléfono celular, aseguró que existen dificultades para acceder a una conexión que les permita participar en las clases.

Por lo anterior, los padres de familia exigen que se restablezca cuando antes el servicio de transporte escolar, teniendo en cuenta que esto puede afectar el desempeño académico de los estudiantes que no pueden asistir a clases y que no pueden continuar desde la virtualidad.

A pesar de la protesta, aseguró esta madre de familia que aún no tienen una respuesta positiva por parte de las autoridades.

Enfatizó que, de no lograr una pronta solución, este miércoles 12 de agosto volverán a tomar las vías de hecho.