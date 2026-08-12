Incendio forestal en La Cabaña y El Apial: Alcaldía de Ocaña refuerza medidas de prevención
El humo del incendio forestal está afectando la calidad del aire de los ocañeros.
Norte de Santander
Los incendio forestales en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, tiene nuevamente en jaque la calidad del aire al norte del departamento.
Durante más de 48 horas, las llamas se han ido extendiendo sobre las veredas La Cabaña y El Apial, consumiendo varias hectáreas de vegetación.
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Una de las principales preocupaciones que tiene actualmente la administración municipal, está en la calidad del aire. El humo está afectando el casco urbano de Ocaña, generando malestar entre los pobladores.
Tras lo anterior, desde la alcaldía de Ocaña están pidiendo a la comunidad que tomen medidas preventivas, como el uso de tapabocas, para evitar afectaciones por la inhalación del humo.
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Entre las recomendaciones están:
- Evitar la exposición prolongada al humo.
- Reducir o suspender las actividades físicas y deportivas al aire libre.
- Proteger las vías respiratorias ante la presencia de humo.
- Permanecer en espacios interiores siempre que sea posible.
- Mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Administración Municipal.
- Atender las recomendaciones emitidas por las autoridades y organismos de socorro.
Administración Municipal realiza seguimiento a la emergencia
En atención al incendio forestal, la Administración Municipal llevó a cabo de manera virtual un Puesto de Mando Unificado, espacio desde donde se realizó seguimiento a la evolución de la emergencia y a las acciones de respuesta encaminadas a avanzar en el control de la conflagración.
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En las labores de atención y contención participan diferentes organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y Ambulancias LAFS, que apoyan las acciones desarrolladas para enfrentar la emergencia y proteger a la comunidad.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...