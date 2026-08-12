Iglesia realizará Donatón por los damnificados del terremoto

Cúcuta

La Diócesis de Cúcuta liderará este fin de semana una donaton con el fin de contribuir en la asistencia humanitaria de los damnificados por el terremoto en el occidente del país.

El sacerdote Carlos Escalante del Banco de Alimentos dijo a Caracol Radio que “se trata de darle una labor social y encaminada a brindar ayuda a las personas que sufrieron con este terremoto que se presentó. Por esto estamos invitando a donar alimentos no perecederos que se podrán entregar en las parroquias”.

Explicó el jerarca que este fin de semana, el domingo 16 de agosto “las ciento doce iglesias que tenemos en la ciudad estarán recibiendo durante todo el día, las ayudas para los afectados por este fenómeno natural”.

Explicó el padre que en el 2025 se recogieron 46.500 kilos de alimentos, dentro de este compromiso social de nuestra Diócesis, liderada por nuestro obispo José Libardo Garcés”.

La iglesia católica también brinda en la actualidad asistencia humanitaria a los damnificados del invierno, y los desplazados por la violencia del Catatumbo.