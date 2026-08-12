Incendio forestal en Ocaña, Norte de Santander, ya supera las 400 hectáreas. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Más de 400 hectáreas han sido consumidas por el incendio forestal que continúa fuera de control en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, y que ya se ha extendido por varias veredas, mientras los organismos de socorro advierten que las llamas podrían avanzar hacia el municipio de San Calixto.

Gustavo Paba, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de Ocaña, explicó a Caracol Radio que el incendio comenzó en la vereda La Cabaña y posteriormente alcanzó sectores de Las Liscas, El Apial y El Cuerno.

“Va a más de 400 hectáreas, lamentablemente, que se han consumido. La emergencia continúa avanzando rápidamente y, por las condiciones del terreno, ha sido imposible contenerla”, señaló Paba.

El funcionario explicó que las labores de los organismos que hacen parte del sistema municipal de gestión del riesgo han resultado insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.

“No hemos podido controlar este incendio, ya que está fuera de control, avanza rápidamente”, manifestó.

La preocupación aumenta porque el fuego podría continuar su recorrido hacia otros sectores rurales y, de acuerdo con las autoridades, eventualmente llegar al corregimiento de El Puente e incluso extenderse hasta San Calixto, municipio con el que Ocaña limita en esta zona.

Ante la complejidad de la situación, la administración municipal solicitó apoyo al Gobierno Nacional, particularmente para contar con recursos aéreos que permitan combatir las llamas y realizar un nuevo reconocimiento de la zona, debido a que actualmente no tienen certeza sobre todos los frentes hacia los que se está desplazando el incendio.

“Tenemos unas mediciones más o menos que va hacia unos sectores, pero nos indican que también se ha ido hacia otro incendio. Entonces, es compleja la situación que tenemos en el municipio de Ocaña”, explicó Paba.

La emergencia también está generando afectaciones en la calidad del aire en el casco urbano de Ocaña, debido a la presencia de humo y ceniza.

Frente a esta situación, las autoridades recomendaron a la comunidad utilizar tapabocas,suspendieron las actividades al aire libre y pidieron a los habitantes evitar salir de sus viviendas si no es necesario.

El panorama preocupa aún más por la frecuencia de este tipo de emergencias. Según el coordinador de Gestión del Riesgo, en los últimos tres meses se han registrado alrededor de 47 incendios forestales en el municipio.

Paba atribuyó este incremento, de manera preliminar, a quemas que se habrían salido de control.

“Esto ha llevado a que lamentablemente el día de hoy tengamos un impacto ambiental tan grande como el que estamos viviendo”, puntualizó.