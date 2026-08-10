“9 departamentos han sido afectados por el temblor”: Confirma Javier Pava, director de la UNGRD

En la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte temblor sacudió varias regiones de Colombia. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en San José del Palmar, Chocó con una magnitud de 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano.

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El fuerte movimiento fue sentido con fuerza en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Pereira y Manizales, donde los habitantes reportaron un intenso movimiento y debieron evacuar.

En el marco de esta emergencia que se presentó en el país, el programa 6AM W de Caracol Radio habló con Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre el primer balance.

Noticias del temblor:

“En este momento estamos recibiendo los reportes de las principales ciudades y de los departamentos donde reportan que se sintió muy fuerte. Algunos han reportado algunos daños. Estamos en este momento consolidando las zonas de mayor afectación. Vamos a activar en este momento la sala de crisis con el Comité Nacional de Desastres, para poder consolidar datos y activar todos los protocolos de respuesta inmediata que se tiene para el tema de sismos”, indicó el director.

Aseguró que por el tipo de movimiento puede ser una magnitud bastante alta y esto debe estar activando algunas replicas en diferentes ciudades, por lo que se tienen las alertas activadas.

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Reportes preliminares:

“En este momento tenemos el reporte de nueve departamentos, donde es el sitio con bastante intensidad. Tenemos el reporte de 32 ciudades capitales, de todas las 32 ciudades capitales, donde se sintió evacuaciones y algunos registros de algunos daños. Tenemos que esperar unos minutos más para tener un consolidado y poder definir hacia dónde dirigimos toda la prioridad de la atención en primera instancia, como está definido. Pero lo que corresponde es al primer respondiente, que es las autoridades locales, que no son los que tienen que activar la respuesta momento, para identificar los daños, reportarlo a nivel departamental, y ya a nivel nacional, para generar todo el desplazamiento de recursos de acuerdo con las necesidades que se presenten de la afectación que se presenta en el país”.

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