Ascienden a 239 la cifra de muertos por el terremoto de 7,4 en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 ha dejado un saldo preliminar de 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidos en Colombia; según los datos entregados, fueron consolidados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la Evaluación Situacional de Daños de la UNGRD, el evento sísmico ha impactado a un total de 14 departamentos del país. Entre las regiones afectadas se encuentran Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas, Antioquia, Bolívar, Putumayo, Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Huila, Quindío y Cauca.

El reporte más reciente detalla que la emergencia por el terremoto ha afectado a 24.324 familias, lo que equivale a 49.214 personas.

En cuanto a la infraestructura, el informe señala que 9.215 viviendas resultaron completamente destruidas y otras 45.457 quedaron averiadas. Asimismo, por ahora se reporta el colapso de 140 edificios y afectaciones en 1.667 centros educativos y 530 centros de salud.

El terremoto que el pasado lunes golpeó varias partes del país es el más fuerte sufrido por el país en este siglo. Ocurrió a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Las labores de búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros se concentran principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.

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