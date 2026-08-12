Nueva sanción de la Procuraduría contra Álvaro Leyva
Esta nueva sanción contra Álvaro Leyva se suma a la otra que tenía de la misma Procuraduría.
Nueva sanción de la Procuraduría contra Álvaro Leyva
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6AM W de Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación sancionó nuevamente al excanciller Álvaro Leyva por incumplir otra sanción.
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El documento conocido por Caracol Radio evidencia que la nueva sanción consta de la destitución e inhabilidad por 16 años.
Esta nueva decisión en contra del exministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro se suma a otra que ya tenía por 10 años, por lo que son 26 años en total de inhabilidad.
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Cabe recordar que la anterior sanción contra Álvaro Leyva la emitió la Procuraduría el 2 de septiembre de 2025.
Este es el documento con la nueva sanción contra Álvaro Leyva Durán:
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...