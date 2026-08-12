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12 ago 2026 Actualizado 16:38

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Nueva sanción de la Procuraduría contra Álvaro Leyva

Esta nueva sanción contra Álvaro Leyva se suma a la otra que tenía de la misma Procuraduría.

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6AM W de Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación sancionó nuevamente al excanciller Álvaro Leyva por incumplir otra sanción.

Vea aquí: En carta a Marco Rubio, Leyva ofrece su colaboración ante la “inmunda corrupción” del Gobierno Petro

El documento conocido por Caracol Radio evidencia que la nueva sanción consta de la destitución e inhabilidad por 16 años.

Esta nueva decisión en contra del exministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro se suma a otra que ya tenía por 10 años, por lo que son 26 años en total de inhabilidad.

Le puede interesar: Álvaro Leyva denuncia “operación de sabotaje” del Gobierno Petro a administración De la Espriella

Cabe recordar que la anterior sanción contra Álvaro Leyva la emitió la Procuraduría el 2 de septiembre de 2025.

Este es el documento con la nueva sanción contra Álvaro Leyva Durán:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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