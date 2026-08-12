Nariño movilizó maquinaria y equipos de rescate para apoyar la atención de la emergencia en el Valle

Pasto-Nariño

La Gobernación de Nariño desplazó maquinaria amarilla hacia Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate en el Valle del Cauca. Tres volquetas de 7 metros cúbicos, una retroexcavadora y una pajarita fueron trasladadas y dejadas a disposición de la Secretaría de infraestructura de ese departamento con el fin de apoyar las labores de recuperación de vías y zonas afectadas por la tragedia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión de movilizar parte de la capacidad operativa del departamento busca sumar esfuerzos frente a la magnitud de la emergencia, especialmente en Cali, donde se requiere maquinaria.

En esta misión de apoyo también fue desplazada María Cristina Aguirre, operadora de maquinaria de la Gobernación de Nariño, quien se desplazó hacia la zona de emergencia para poner su experiencia al servicio de las labores de búsqueda y rescate.

Por su parte, la Gestora Social de Nariño, ingeniera Ingrid Cortes, convocó a los nariñenses, empresarios, organizaciones y entidades a sumarse a “Nariño abraza a Chocó”, una campaña que mantendrá la recolección de ayudas durante las próximas semanas, ante las necesidades que continuarán después de los primeros días de la emergencia: “Hoy nos necesitan las personas del Chocó y nos estamos uniendo, no solo desde la Gobernación, sino desde todo el departamento de Nariño con todo lo que ustedes nos puedan colaborar”.

Las ayudas se recibirán en la Gobernación de Nariño, en el centro de Pasto; el Hotel Morasurco y diferentes alcaldías municipales, que se sumarán a la campaña de recolección para llevar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas en Chocó.

¿Qué puede donar?

• Alimentos no perecederos y enlatados.

• Kits de hábitat.

• Colchonetas.

• Sábanas y cobijas.

• Elementos de aseo.

• Toallas higiénicas.

• Jabón de baño.

• Toallas.

• Papel higiénico y pañitos húmedos.

• Pañales para bebés y adultos.

• Agua embotellada.

• Alimentos para mascotas.

• Enseres.

• Insumos médicos.