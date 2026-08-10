Tabla de Reclasificación en Colombia: así están los cupos a torneos internacionales del 2027
Junior de Barranquilla es el único equipo con presencia asegurada en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Restan solo dos partidos para que llegue a su fin la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-2, certamen que no solo coronará al segundo campeón del año, sino que también definirá a los dos equipos que descenderán y los cupos internacionales del 2027.
REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DE LA LIGA COLOMBIANA
Precisamente sobre este último ítem, por ahora Junior de Barranquilla es el único equipo con presencia asegurada en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Lo anterior debido a que se consagró campeón de Liga el pasado mes de junio.
Es preciso recordar que el ganador de la estrella de fin de año acompañará al Junior en dicha instancia, mientras que los tres primeros equipos ubicados en la tabla de reclasificación irán directo a la segunda fase previa de la Libertadores.
Entretanto, a la Copa Sudamericana avanzará el campeón de la Copa Colombia 2026 y los siguientes tres equipos de la reclasificación que NO tengan cupo en Libertadores.
REPASE ACÁ LA TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA
Tabla de reclasificación en Colombia 2026
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Clasificado a
|1.
|Atlético Nacional
|58
|Copa Libertadores
|2.
|Deportes Tolima
|46
|Copa Sudamericana
|3.
|América de Cali
|43
|Copa Sudamericana
|4.
|Independiente Santa Fe
|39
|Copa Sudamericana
|5.
|Once Caldas
|39
|/
|6.
|Independiente Medellín
|35
|/
|7.
|Deportivo Pasto
|34
|/
|8.
|Deportivo Cali
|33
|/
|9.
|Millonarios
|32
|/
|10.
|Águilas Doradas
|32
|/
***Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta debido a que fue campeón del primer semestre de la Liga.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...