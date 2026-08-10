Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 ago 2026 Actualizado 13:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

Tabla de Reclasificación en Colombia: así están los cupos a torneos internacionales del 2027

Junior de Barranquilla es el único equipo con presencia asegurada en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tabla de Reclasificación en Colombia: así están los cupos a torneos internacionales del 2027 / Colprensa

Tabla de Reclasificación en Colombia: así están los cupos a torneos internacionales del 2027 / Colprensa

Tabla de Reclasificación en Colombia: así están los cupos a torneos internacionales del 2027 / Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google

Restan solo dos partidos para que llegue a su fin la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-2, certamen que no solo coronará al segundo campeón del año, sino que también definirá a los dos equipos que descenderán y los cupos internacionales del 2027.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DE LA LIGA COLOMBIANA

Precisamente sobre este último ítem, por ahora Junior de Barranquilla es el único equipo con presencia asegurada en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Lo anterior debido a que se consagró campeón de Liga el pasado mes de junio.

Es preciso recordar que el ganador de la estrella de fin de año acompañará al Junior en dicha instancia, mientras que los tres primeros equipos ubicados en la tabla de reclasificación irán directo a la segunda fase previa de la Libertadores.

Entretanto, a la Copa Sudamericana avanzará el campeón de la Copa Colombia 2026 y los siguientes tres equipos de la reclasificación que NO tengan cupo en Libertadores.

REPASE ACÁ LA TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA

Tabla de reclasificación en Colombia 2026

Pos.EquipoPuntosClasificado a
1.Atlético Nacional58Copa Libertadores
2.Deportes Tolima46Copa Sudamericana
3.América de Cali43Copa Sudamericana
4.Independiente Santa Fe39Copa Sudamericana
5.Once Caldas39/
6.Independiente Medellín35/
7.Deportivo Pasto34/
8.Deportivo Cali33/
9.Millonarios32/
10.Águilas Doradas32/

***Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta debido a que fue campeón del primer semestre de la Liga.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir