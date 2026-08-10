Tabla de Reclasificación en Colombia: así están los cupos a torneos internacionales del 2027 / Colprensa

Restan solo dos partidos para que llegue a su fin la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-2, certamen que no solo coronará al segundo campeón del año, sino que también definirá a los dos equipos que descenderán y los cupos internacionales del 2027.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DE LA LIGA COLOMBIANA

Precisamente sobre este último ítem, por ahora Junior de Barranquilla es el único equipo con presencia asegurada en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Lo anterior debido a que se consagró campeón de Liga el pasado mes de junio.

Es preciso recordar que el ganador de la estrella de fin de año acompañará al Junior en dicha instancia, mientras que los tres primeros equipos ubicados en la tabla de reclasificación irán directo a la segunda fase previa de la Libertadores.

Entretanto, a la Copa Sudamericana avanzará el campeón de la Copa Colombia 2026 y los siguientes tres equipos de la reclasificación que NO tengan cupo en Libertadores.

REPASE ACÁ LA TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA

Tabla de reclasificación en Colombia 2026

Pos. Equipo Puntos Clasificado a 1. Atlético Nacional 58 Copa Libertadores 2. Deportes Tolima 46 Copa Sudamericana 3. América de Cali 43 Copa Sudamericana 4. Independiente Santa Fe 39 Copa Sudamericana 5. Once Caldas 39 / 6. Independiente Medellín 35 / 7. Deportivo Pasto 34 / 8. Deportivo Cali 33 / 9. Millonarios 32 / 10. Águilas Doradas 32 /

***Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta debido a que fue campeón del primer semestre de la Liga.