David González reflexiona tras vencer a Nacional: “Este es un equipo que tiene hambre, ganas”

América de Cali derrotó 1-0 a Nacional por la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Pascual Guerrero.

Con el tanto de Yeison Guzmán en el minuto 46´, el conjunto vallecaucano es líder invicto en el inicio del segundo semestre del campeonato y es el único equipo con cero goles en contra.

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El buen inicio del América

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador David González y el defensor Cristian Tovar analizaron el buen momento del América de Cali.

El entrenador antioqueño hizo énfasis en que el equipo ha demostrado una notable capacidad de adaptación frente a los partidos. Para González, el éxito por el que viene El Rojo no es producto del azar, sino del trabajo en equipo y el hambre de victoria que caracteriza a la plantilla actual.

El técnico afirmó: “Este es un equipo que tiene hambre, que tiene ganas, que somos fuertes frente a cualquier situación que se puede presentar”. Si bien el estratega reconoce que el campeonato está aún en etapas tempranas, resalta que este desempeño es una señal de que el América está demostrando su identidad en el campo.

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Protagonismo de la defensa

Por su parte, el zaguero Cristian Tovar resaltó el valor del trabajo defensivo, especialmente tras mantener el arco en cero frente a un rival como Atlético Nacional.

Destacó que el equipo supo gestionar los momentos críticos del partido, demostrando la categoría para sostener el resultado en la segunda mitad: “Hoy se sacó esa jerarquía que de pronto por ahí a veces no nos estaba haciendo falta”. El desempeño logrado por la pareja de defensores, con Dani Rosero ha sido clave en el juego defensivo de los lideres.

Enfoque hacia el futuro

Lejos de caer en la suficiencia, América ya dirige su atención frente al partido contra Fortaleza el próximo 16 de agosto. El mensaje de los protagonistas es claro, señalando: “Cualquier resultado que se consigue hay que corroborarlo en el siguiente partido”.

El liderato actual y el buen momento por el que pasa el conjunto vallecaucano es el resultado del buen trabajo en equipo, pero el objetivo sigue siendo mantener la regularidad y seguir corrigiendo los detalles que marcarán la diferencia en el resto del certamen.