Kevin Viveros sigue pidiendo llamado a Selección Colombia: vea su doblete al Santos de Neymar. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images) / Ricardo Moreira

Kevin Viveros continúa sumando goles en la Liga Brasileña y pide pista para la Selección Colombia. Este domingo 9 de agosto, el atacante vallecaucano marcó un doblete en la victoria 0-2 del Athletico Paranaense en casa del Santos de Neymar.

Antes de cumplirse el primer cuarto de hora de partido, Viveros silencio el estadio de Vila Belmiro al aprovechar un par de rebotes dentro del área y de pierna izquierda rematar al palo lejano del arquero Gabriel Brazão.

Y la historia quedó sentenciada al minuto 26 en un contragolpe letal. Recuperación en el fondo de João Cruz, quien de inmediato envió un pelotazo largo para Viveros. El nacido en Buenaventura ganó a pura potencia y dentro del área definió sutilmente ante la salida de Gabriel.

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Vea acá los goles de Kevin Viveros al Santos de Brasil

Athletico Paranaense, que por cierto tuvo en su once titular a los también colombianos Steven Mendoza y Felipe Aguirre, llegó a 40 puntos en el Brasileirao y se mantiene en la tercera casilla de la tabla de posiciones, a ocho unidades del líder Palmeiras.

El Santos, por su parte, se encuentra en zona de descenso con 22 puntos. Asimismo, Neymar no pudo jugar este partido por acumulación de tarjetas amarillas.

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¿Cuántos goles lleva Kevin Viveros en 2026?

Kevin Viveros se ha convertido en uno de los delanteros colombianos del mundo. Este año ha marcado un total de 15 goles en 27 partidos disputados, claro está que 14 de ellos fueron en el Brasileirao, lo que lo convierte en el máximo goleador del certamen por encima de estrellas como Pedro o el mismo Neymar.

Todo este rendimiento le ha permitid entrar en la órbita de la Selección Colombia. Si bien su llamado no se ha dado, ya estuvo en la prelista para el Mundial 2026 y seguramente, de mantener el nivel, será citado para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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