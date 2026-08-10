Ejército reporta muerte de 2 presuntos miembros del Clan del Golfo y captura de otros 4 en Antioquia

Medellín

La Séptima División del Ejército entregó detalles de los operativos que se cumplieron en las últimas horas en el departamento de Antioquia, en los que fueron neutralizados dos presuntos miembros del Clan del Golfo y se logró la captura de otros cuatro en diferentes operativos.

Operativo en Anorí

Luego de un trabajo de inteligencia militar, se cumplió un operativo en el municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, por parte de las tropas de la Brigada 14 del Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía; dieron muerte a dos presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo.

Según indicó la Séptima División del Ejército, entre los presuntos miembros del Clan del Golfo que murieron se encuentra uno de sus cabecillas en el Nordeste Antioqueño.

Material incautado

Desde esta dependencia militar explicaron que la operación se adelantó en la vereda Liberia, del municipio de Anorí, y permitió además la incautación de 6 fusiles, al igual que abundante material de guerra e intendencia.

A la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo, se le señala como la responsable de haber asesinado a 4 soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento.

Lo que dijo el presidente

Sobre este operativo, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, explicó que “la operación permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra. Esta estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en esa región”.

Operativo en Necoclí

En el Urabá antioqueño, los operativos a cargo de los soldados de la Brigada 17 del Ejército, miembros de la Armada de Colombia y coordinados con la Policía de nuestro país, se cumplieron en el municipio de Necoclí.

Como resultado de este trabajo articulado, se logró la captura de 4 presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo.

En medio de estos operativos fueron incautadas armas de fuego, municiones y material de interés para la inteligencia militar.

El Ejército aseguró que se seguirán adelantando las operaciones ofensivas sostenidas para neutralizar las acciones de los grupos ilegales, además de proteger a la población y fortalecer la seguridad en su jurisdicción.

Mensaje claro, asegura el Presidente

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, agregó que “estos resultados operacionales alcanzados por nuestras fuerzas públicas son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide”.

Otros operativos en el país

La principal operación que se cumplió en las últimas horas se realizó en coordinación entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta; dio como resultado la muerte de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, el hombre más buscado del país y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

Con su neutralización se contrarresta el proselitismo armado alusivo al GAO-r, facción Iván Mordisco, en Arauca, Casanare, Guaviare y Meta.

Además, con estos operativos se interrumpen los planes del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, debido a que este sujeto estaba proyectado para asumir como cabecilla principal de la Estructura 39 en Meta y Guaviare.