Cartagena abrió un espacio de diálogo y reflexión para prevenir la ESCNNA

Una iniciativa de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe y la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la ESCNNA y la Trata de Personas.

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Más de 200 personas se dieron cita en el Centro de Formación de la Cooperación Española, para unirse a la conversación sobre la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Una realidad latente en la ciudad y el país.

La conferencia inaugural, titulada ‘La lucha contra la ESCNNA en Colombia: memoria de un proyecto en construcción’ estuvo a cargo de Nelson Enrique Rivera Reyes, subdirector de Prevención de la Fundación Renacer. Quien describió una línea de tiempo, desde 1990 hasta la actualidad, sobre el abordaje o la lucha contra este flagelo. Allí resaltó que aunque el desafío continúa, ciudades como Cartagena o Bogotá han sido pioneras en esta batalla, y han inspirado a que desde otras ciudades se unan a la conversación, en un proyecto que continúa abierto.

«Hemos aprendido, pero seguimos aprendiendo. La ESCNNA evoluciona, se sofistica, se vuelve más compleja, ya no se habla solo de la ESCNNA en la comunidad, sino que hablamos de niveles de complejidad mayor» fue uno de los planteamientos destacados de Rivera Reyes.

Por su parte, Humberto Padilla en la conferencia ‘Voces y Territorios‘, compartió los resultados de una investigación realizada por la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe en torno a la ESCNNA. Allí se escuchó a más de 135 personas en 8 barrios (Pozon, Fredonia, Nelson Mandela, Getsemaní, Barú, Loma fresca, San Francisco y La boquilla) de las 3 localidades de Cartagena, tanto zonas urbanas como rurales. El objetivo de la investigación era analizar las percepciones, dinámicas sociales y factores de vulnerabilidad que estaban asociados a la ESCNNA.

A partir de ese proceso investigativo, que además fue apoyado por el Semillero de Investigación Contra la ESCNNA de UNICOLOMBO, hubo diversos hallazgos, entre los cuales se destacan:

En Cartagena existe una relación muy estrecha entre la ESCNNA y la economía local asociada al turismo, la vida nocturna y el microtráfico. Discotecas, bares, terrazas, billares, playas, islas y sector céntrico de la ciudad, son identificados como espacios recurrentes de captación y explotación.

Las redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en línea (Roblox, Free Fire, Among Us y LOL) y plataformas virtuales han ampliado las formas de captación y exposición de NNA. Facilitan el grooming, el engaño y la sexualización temprana, aprovechando la falta de supervición adulta y el limitado conocimiento digital de madres, padres y cuidadores.

Dentro de la jornada, se realizó un panel intersectorial sobre avances, desafíos y compromisos en torno a la ESCNNA, donde participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, y entes gubernamentales como la Alcaldía de Cartagena, Policía de Infancia y Adolescencia, Ficalía General de la Nación e Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. En este punto se describió la situación actual, se habló de algunos casos, de procesos de articulación institucional y acciones en contra de la ESCNNA.

Seguidamente, los niños, niñas y adolescentes fueron los protagonistas de un espacio seguro con metología participativa, donde expresaron libremente sus percepciones, sueños y propuestas para la lucha contra la ESCNNA.

Por otro lado, se desarrollaron 5 mesas de trabajo simultáneas, para el análisis de este delito desde diferentes enfoques: comunicaciones; prevención y sensibilización; incidencia – cooperación y articulación; empresariado y turismo responsable y entornos digitales y nuevas modalidades de explotación en línea.

Los actos culturales de cierre estuvieron a cargo de la Fundación Livicol y el grupo Cayambé.

Este II Seminario sobre esclavizaciones y emancipaciones históricas y actuales, que en este 2026 tuvo en énfasis en la ESCNNA, marca un precedente para el trabajo en la ciudad en torno a este delito. Ayer fueron las cadenas visibles. Hoy existen formas de esclavización que permanecen ocultas. Conocerlas es el primer paso para enfrentarlas.