Tarde de poesía en el Claustro de La Merced

El próximo martes 22 de septiembre, varias mujeres profesionales de diferentes campos del saber; también amas de casa, presentarán su poesía, esta vez, para cantarle al amor. Varias tienen libros ya publicados y han recibido premios internacionales y también han participado en antologías.

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Para Albert Eistein, el amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor como eje de las relaciones humanas. La poesía como resistencia, la poesía como memoria y territorio.

Poetas participantes:

Jarmila Vargas, Sofía Camacho, Lidia Corcione, María Jadid, Iliana Marún, Yenis Navarro, Vivian Giaimo, Dora Berdugo, Nacha Newal, Mafe Piñeres , Marta Castaño, Shirly Cogollo, Carmen Jaramillo, Martha Amor, Tatiana Ponce, Nancy Patricia Diago, Nubia Marrugo, Elvira Puello, Carmen Jaramillo . Y dentro de este grupo, Gabriel Eligio Torres García.

Y nos seguimos preguntando: “¿Puede un verso salvar al mundo”?, se refiere a la idea de que la poesía puede tener un impacto positivo y transformador. La frase se asocia a William González Becerra, poeta nicaragüense, quien la utilizó como una forma de luchar desde las palabras, contra la dictadura en su país.

El martes próximo, El Claustro de La Merced, Espacio Cultural de la Universidad de Cartagena, se vestirá de poesía, en el mes del Amor y la Amistad.

Cita: 4 a 6:00 pm

Septiembre 22