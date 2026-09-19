Cotecmar recibió la visita oficial del Presidente Abelardo de la Espriella

Este encuentro contó con el acompañamiento del Ministro de Defensa, Jefe de Despacho Presidencial, Comandante Generql de las Fuerzas Militares, Jefe de Casa Militar, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe, Viceministro del GSED, Director General Marítimo y el Presidente del Partido Defensores por la Patria, con quienes compartimos los avances y capacidades de una industria estratégica para el país, dedicada a diseñar, construir, reparar y modernizar embarcaciones.

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La visita también permitió destacar el talento de quienes hacen posible esta labor: ingenieros, técnicos, soldadores y demás profesionales que, desde diferentes oficios y conocimientos, trabajan por una misma causa: fortalecer la industria naval colombiana.

Una industria que crece, una capacidad estratégica que se fortalece y un país que construye su poder marítimo.