Capturado en flagrancia hombre señalado de hurtar dos teléfonos celulares en La Bodeguita

En el marco de las acciones de vigilancia, prevención y control adelantadas por la Policía Metropolitana de Cartagena para garantizar la seguridad de residentes y visitantes, fue capturado en flagrancia un hombre conocido como “El Yesi” de 31 años, señalado de cometer un hurto en el sector de Getsemaní.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se registró en horas de la tarde, cuando uniformados realizaban labores de patrullaje por el sector conocido como Muelle de La Bodeguita.

En ese lugar, un ciudadano de nacionalidad mexicana alertó a los uniformados y señaló a un hombre como el presunto responsable del hurto de su teléfono celular. De inmediato, los policías procedieron a practicarle un registro a persona, encontrándole los equipos móviles.

Los elementos recuperados, avaluados en más de $7.000.000 millones de pesos, fueron reconocidos por el extranjero. Ante esta situación, el detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de hurto.

“La Policía Nacional en Cartagena continuará fortaleciendo los controles en las zonas turísticas de la ciudad, con el propósito de brindar condiciones de seguridad a residentes, comerciantes y turistas que visitan este importante destino del país”, manifestó el señor coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante Policía Metropolitana de Cartagena (E)