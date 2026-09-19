Casa del Niño recibió la visita de la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda
En el marco de Septiembre Dorado, mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil
La Casa del Niño Hospital Infantil recibió la visita de la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien compartió una jornada especial con niños, niñas y adolescentes, especialmente pacientes del programa de Hemato-Oncología, y sus familias.
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La Primera Dama estuvo acompañada por la esposa del Vicepresidente de la República, Tatiana Céspedes; la Primera Dama del departamento de Bolívar, Angélica Salas; la Primera Dama del Distrito de Cartagena, Liliana Majana; integrantes de las Tigresas de la Patria y representantes de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.
Bajo el concepto “Hospital de la Felicidad”, la jornada tuvo como protagonistas a los niños y contó con actividades recreativas, música y espacios de diversión, entrega de regalos y la imposición simbólica de capas para reconocerlos como “Pequeños Héroes de la Vida”, exaltando su valentía, fortaleza y esperanza.
Durante el encuentro también se entregaron sillas de ruedas y una prótesis a beneficiarios del programa “Hacia la Inclusión”, como parte de una iniciativa orientada a brindar oportunidades para avanzar hacia una vida con mayor autonomía, dignidad e independencia.
Como parte de este encuentro, Casa del Niño nombró simbólicamente a Ana Lucía Pineda como “Embajadora de Sueños”, en reconocimiento a su cercanía con los niños y al compromiso de seguir acompañando sus sueños. Asimismo, se realizó un homenaje especial a Alexander Carrascal, “Doctor Alexito”, por su trayectoria y permanente compromiso con la felicidad y los derechos de los niños y sus familias.
Para Casa del Niño, recibir este tipo de visitas representa una oportunidad para visibilizar la realidad y las necesidades de los niños que enfrentan enfermedades de alta complejidad, fortalecer redes de apoyo y sumar voluntades alrededor de una atención pediátrica integral y humanizada.
En Septiembre Dorado, la institución reafirma su compromiso con la sensibilización frente al cáncer infantil, la importancia de su detección oportuna y el acompañamiento integral a los niños y sus familias durante todo su proceso de atención.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...