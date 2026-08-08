Tolima vence en casa al Inter de Bogotá por la fecha 4 de Liga Colombiana: Resumen y clasificación // Colprensa

La fecha 4 de la clausura de la Liga Colombiana enfrentó al Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá, en el Manuel Murillo Toro. El local pudo sumar de a tres y se mantiene dentro de los ocho mejores en la tabla; en la reclasificación ambos pelean por cupo internacional.

En reclasificación, el Tolima se queda con la segunda posición con 46 puntos, y le saca dos a su más cercano perseguidor, el Junior, y se encuentra en puestos de Clasificatorio a la Copa Libertadores. En cuanto al Inter, los bogotanos mantienen la undécima posición con 31 puntos, pero están tan solo a cuatro unidades del séptimo puesto, que da cupo a Copa Sudamericana.

En el desarrollo del partido, Tolima se adelantó rapidamente al minuto 12′ con gol de Adrián Parra, el primer tiempo no tendría más emociones. En la segunda mitad, con el local dominando el partido puso el 2-0 en el carcador de la mano de Ever Valencia, que anotó al minuto 51′. Para el equipo bogotano, descontó con un golazo de Fabricio Sanguinetti al 61′. El Inter estuvo cerca de empatar el partido pero no le alcanzó y Tolima se quedó con la victoria tras 95′ de juego.

Tolima en la parte alta de la tabla

El equipo Pijao vio la primera derrota del campeonato en la fecha anterior frente a Independiente Medellín en un emocionante partido que terminó 3-2 para el Poderoso. Sin embargo, con esta suma tres victorias en sus tres últimas salidas, lo que lo deja en la parte alta del campeonato con nueve puntos.

En Copa Colombia, Tolima perdió frente al Deportes Quindío en la fase 1B. Sin embargo, tendrá partido por Copa Libertadores el próximo 11 de agosto frente a Independiente del Valle, la ida será en el Manuel Murillo Toro.

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Inter no logra su segunda victoria

Inter de Bogotá, que tiene un partido pendiente en la presente liga, tiene dos derrotas, frente al América de Cali y la más reciente ante el Tolima, su única victoria fue contra Jaguares. Este fue su tercer partido debido a que su duelo contra Millonarios fue aplazado.

En medio de los dos partidos de liga anteriores, el equipo capitalino vio acción en Copa Colombia, en la cual derrotó a Internacional FC, en los octavos de final se medirá ante Real Cundinamarca, en caso tal de acceder a los cuartos, esperaría rival entre Quindío y Llaneros.

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