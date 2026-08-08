Tolima vence en casa al Inter de Bogotá por la fecha 4 de Liga Colombiana: Resumen y clasificación
Inter no pudo sumar como visitante y sigue con una victoria en tres partidos.
La fecha 4 de la clausura de la Liga Colombiana enfrentó al Deportes Tolima vs Internacional de Bogotá, en el Manuel Murillo Toro. El local pudo sumar de a tres y se mantiene dentro de los ocho mejores en la tabla; en la reclasificación ambos pelean por cupo internacional.
En reclasificación, el Tolima se queda con la segunda posición con 46 puntos, y le saca dos a su más cercano perseguidor, el Junior, y se encuentra en puestos de Clasificatorio a la Copa Libertadores. En cuanto al Inter, los bogotanos mantienen la undécima posición con 31 puntos, pero están tan solo a cuatro unidades del séptimo puesto, que da cupo a Copa Sudamericana.
En el desarrollo del partido, Tolima se adelantó rapidamente al minuto 12′ con gol de Adrián Parra, el primer tiempo no tendría más emociones. En la segunda mitad, con el local dominando el partido puso el 2-0 en el carcador de la mano de Ever Valencia, que anotó al minuto 51′. Para el equipo bogotano, descontó con un golazo de Fabricio Sanguinetti al 61′. El Inter estuvo cerca de empatar el partido pero no le alcanzó y Tolima se quedó con la victoria tras 95′ de juego.
Tolima en la parte alta de la tabla
El equipo Pijao vio la primera derrota del campeonato en la fecha anterior frente a Independiente Medellín en un emocionante partido que terminó 3-2 para el Poderoso. Sin embargo, con esta suma tres victorias en sus tres últimas salidas, lo que lo deja en la parte alta del campeonato con nueve puntos.
En Copa Colombia, Tolima perdió frente al Deportes Quindío en la fase 1B. Sin embargo, tendrá partido por Copa Libertadores el próximo 11 de agosto frente a Independiente del Valle, la ida será en el Manuel Murillo Toro.
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Inter no logra su segunda victoria
Inter de Bogotá, que tiene un partido pendiente en la presente liga, tiene dos derrotas, frente al América de Cali y la más reciente ante el Tolima, su única victoria fue contra Jaguares. Este fue su tercer partido debido a que su duelo contra Millonarios fue aplazado.
En medio de los dos partidos de liga anteriores, el equipo capitalino vio acción en Copa Colombia, en la cual derrotó a Internacional FC, en los octavos de final se medirá ante Real Cundinamarca, en caso tal de acceder a los cuartos, esperaría rival entre Quindío y Llaneros.
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REPASE el MINUTO A MINUTO de Tolima vs Inter AQUÍ:
Final del partido, Deportes Tolima 2, Inter Bogotá 1.
Final segunda parte, Deportes Tolima 2, Inter Bogotá 1.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Johan Caballero intentó un pase en profundidad pero Agustín Irazoque estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Victor Reyes (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Remate fallado por Luis Sandoval (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Adrián Parra tras un contraataque.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ronaldo Julio.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Johan Caballero (Inter Bogotá) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Remate rechazado de Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Johan Caballero.
Falta de Victor Reyes (Deportes Tolima).
Ronaldo Julio (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Ever Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yeider García (Inter Bogotá).
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Yojan Garcés sustituyendo a Fabricio Sanguinetti.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Yeider García sustituyendo a Cristian Dájome.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Carlos Vivas.
Remate fallado por Yordan Osorio (Deportes Tolima) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Sandoval con un centro al área tras un saque de esquina.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Rubén Manjarrés sustituyendo a Dannovi Quiñones.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Ronaldo Julio.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Victor Reyes sustituyendo a Luis Sánchez.
Remate fallado por Jader Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ever Valencia.
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Cristian Arrieta (Deportes Tolima).
Cristian Dájome (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Carlos Vivas.
Luis Sánchez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Caballero (Inter Bogotá).
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Jherson Mosquera.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Jader Valencia sustituyendo a Kelvin Flórez.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Luis Sandoval sustituyendo a Sebastián Guzmán.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Jherson Mosquera sustituyendo a Junior Hernández.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Jan Angulo.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Miguel Ortega.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Carlos Vivas (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Luis Sánchez.
¡Gooooool! Deportes Tolima 2, Inter Bogotá 1. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Cristian Dájome.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Johan Caballero sustituyendo a Diego Duarte.
Mano de Dannovi Quiñones (Inter Bogotá).
Remate rechazado de Larry Vásquez (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cristian Dájome con un pase de cabeza.
Kelvin Flórez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ronaldo Julio (Inter Bogotá).
Remate rechazado de Kelvin Flórez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Junior Hernández.
Yulián Gómez (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Ever Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yulián Gómez (Inter Bogotá).
¡Gooooool! Deportes Tolima 2, Inter Bogotá 0. Ever Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Adrián Parra.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sebastián Guzmán.
Remate rechazado de Ever Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Agustín Irazoque.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Sebastián Guzmán intentó un pase en profundidad pero Ever Valencia estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Agustín Irazoque.
Empieza segunda parte Deportes Tolima 1, Inter Bogotá 0.
Final primera parte, Deportes Tolima 1, Inter Bogotá 0.
Adrián Parra (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Ronaldo Julio (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la banda derecha.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Kelvin Flórez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Homer Martínez.
Remate fallado por Dannovi Quiñones (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cristian Dájome.
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yulián Gómez (Inter Bogotá).
Remate fallado por Diego Duarte (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ronaldo Julio con un centro al área.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Carlos Vivas.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Ronaldo Julio.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Homer Martínez sustituyendo a Jorge Hurtado.
Falta de Jan Angulo (Deportes Tolima).
Larry Vásquez (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Remate parado por bajo a la izquierda. Kelvin Flórez (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Luis Sánchez.
Remate fallado por Diego Duarte (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Cristian Dájome tras un saque de esquina.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Miguel Ortega.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Facundo Boné.
Remate rechazado de Kelvin Flórez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián Parra.
Mano de Jorge Hurtado (Deportes Tolima).
Remate fallado por Larry Vásquez (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Facundo Boné con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Yordan Osorio.
Remate rechazado de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Cristian Dájome.
Jorge Hurtado (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jorge Hurtado (Deportes Tolima).
Ronaldo Julio (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Miguel Ortega.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Diego Duarte (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate fallado por Jorge Hurtado (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Junior Hernández.
Falta de Junior Hernández (Deportes Tolima).
Cristian Dájome (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Deportes Tolima 1, Inter Bogotá 0. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Jorge Hurtado.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Luis Sánchez.
Facundo Boné (Inter Bogotá) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Larry Vásquez.
Kelvin Flórez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yulián Gómez (Inter Bogotá).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento