Santa Fe vs Boyacá Chicó en la jornada 4 de la Liga Colombiana 2026-2: Fecha y hora del partido

Este 8 de agosto, Independiente Santa Fe se medirá frente al Boyacá Chicó en el estadio Nemesio Camacho el Campín por la cuarta jornada de la Liga Colombiana 2026-ll, a partir de las 2 de la tarde hora colombiana. Ambos equipos buscan sumar su primera victoria en este inicio del certamen.

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Duro inicio para Santa Fe

Los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto se encuentran en la casilla número 13 registrando un solo punto y dos partidos jugados, esto debido a que su partido contra el Deportivo Pereira el cual fue aplazado.

El León viene de enfrentarse a Águilas Doradas, partido el cual terminó en una victoria 2-1 para los antioqueños por la fecha 1 del torneo finalización. El pasado 2 de agosto, Santa Fe recibió a Once Caldas en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, duelo que finalizó en un amargo empate 2-2 para los bogotanos tras un tanto de Andrés Colorado en los últimos minutos del encuentro.

El Chicó busca salir del descenso

El cuadro boyacense ahora es último en la tabla con un solo partido jugado, debido a la reprogramación de su primera fecha frente a Atlético Nacional que se jugará el próximo 9 de septiembre. Además, en el partido por la tercera fecha del torneo frente a Alianza FC, se espera la asignación oficial por parte de la DIMAYOR.

En su único partido jugado en este semestre, el Chicó se llevó una fuerte derrota frente al América de Cali por un resultado de 7-0 contra los Dirigidos por David González.

Santa Fe vs Boyacá Chicó

Fecha: 8 de agosto

Hora: 2:00PM

Lugar: Estadio Nemesio Camacho el Campín