Cali se lleva los tres puntos en su visita al Pasto y se mete en los ocho: Resumen del partido

El Deportivo Cali le ganó al Deportivo Pasto en el Esatadio Departamental Libertad en el partido correspondiente a la fecha 4 del segundo semestre de Liga Colombiana. Ambos equipos llegaron necesitados de puntos por la lucha en la tabla. Actualmente el Pasto es decimoctavo con cero puntos, mientras que el Cali escaló a la quinta posición con seis unidades.

Resumen del partido

El Cali llegó en búsqueda de los tres puntos para poder meterse entre los ocho primeros. Al minuto 33′ de partido, Steven ‘el Titi’ Rodríguez marcó el primero del partido luego de un zurdazo cruzado que Ederson Cabezas, de gran partido en la fecha anterior, no pudo atajar. En la segunda mitad, el pasto salió con cuatro modificaciones pero no logró encontrar su juego ante un ordenado visitante.

Con el control del partido y sin sufrir mucho, el recién ingresado Eduard Bello, y primer cambio del Cali, marcó el segundo gol de la noche al minuto 65′, que cerró el partido con el 0-2 final. Luego de 95′ minutos, el Deportivo Pasto sigue sin ver la victoria y se complica temprano en el campeonato.

Pasto necesitado de puntos en ambas tablas

El local finalizó la cuarta jornada y aún no sabe lo que es sumar puntos en el campeonato. Pasto está en el puesto 18° luego de caer en las primeras tres fechas; 3-2 vs Medellín, 1-2 vs Águilas, 2-0 vs Millonarios y el más reciente resultado, 0-2 frente al Cali. A pesar de su gran torneo de apertura, donde finalizó tercero, este semestre lo empezó con pie izquierdo y ya regaló puntos en la tabla de la reclasificación.

Actualmente, el conjunto Volcánico es octavo en la reclasificación, parcialmente perdiendo la posibilidad de actuar en torneo internacional la temporada que viene. De igual manera, está temprano en la temporada.

Por otro lado, disputan los octavos de final de Copa Colombia frente a Independiente Medellín, equipo contra el que ya cayeron en Liga. En caso tal de avanzar de fase, enfrentarían al ganador entre Deportivo Cali y Atlético Nacional.

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Cali sube puestos en Liga

Con dos victorias y una derrota, el equipo Azucarero es quinto con seis puntos luego de ganarle a Jaguares en casa, y perder al último minuto en su visita al Medellín, que ganó el partido al minuto 93′. En este partido logró su segunda victoria tras un cómodo 0-2 en casa del Pasto

En reclasificación, el Cali también escaló posiciones y ocupa la casilla número 9 con 33 puntos y está tan solo a dos puntos del séptimo lugar, posición que da el último cupo a torneo internacional.

El Cali se medirá ante Nacional por los octavos de final de la Copa Colombia y, de clasificar los dos, podría enfrentarse en cuartos ante su próximo rival, el Pasto

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