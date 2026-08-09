Cali se lleva los tres puntos en su visita al Pasto y se mete en los ocho: Resumen del partido
Deportivo Pasto vuelve a perder y aún no suma puntos en Liga Colombiana.
El Deportivo Cali le ganó al Deportivo Pasto en el Esatadio Departamental Libertad en el partido correspondiente a la fecha 4 del segundo semestre de Liga Colombiana. Ambos equipos llegaron necesitados de puntos por la lucha en la tabla. Actualmente el Pasto es decimoctavo con cero puntos, mientras que el Cali escaló a la quinta posición con seis unidades.
Resumen del partido
El Cali llegó en búsqueda de los tres puntos para poder meterse entre los ocho primeros. Al minuto 33′ de partido, Steven ‘el Titi’ Rodríguez marcó el primero del partido luego de un zurdazo cruzado que Ederson Cabezas, de gran partido en la fecha anterior, no pudo atajar. En la segunda mitad, el pasto salió con cuatro modificaciones pero no logró encontrar su juego ante un ordenado visitante.
Con el control del partido y sin sufrir mucho, el recién ingresado Eduard Bello, y primer cambio del Cali, marcó el segundo gol de la noche al minuto 65′, que cerró el partido con el 0-2 final. Luego de 95′ minutos, el Deportivo Pasto sigue sin ver la victoria y se complica temprano en el campeonato.
Pasto necesitado de puntos en ambas tablas
El local finalizó la cuarta jornada y aún no sabe lo que es sumar puntos en el campeonato. Pasto está en el puesto 18° luego de caer en las primeras tres fechas; 3-2 vs Medellín, 1-2 vs Águilas, 2-0 vs Millonarios y el más reciente resultado, 0-2 frente al Cali. A pesar de su gran torneo de apertura, donde finalizó tercero, este semestre lo empezó con pie izquierdo y ya regaló puntos en la tabla de la reclasificación.
Actualmente, el conjunto Volcánico es octavo en la reclasificación, parcialmente perdiendo la posibilidad de actuar en torneo internacional la temporada que viene. De igual manera, está temprano en la temporada.
Por otro lado, disputan los octavos de final de Copa Colombia frente a Independiente Medellín, equipo contra el que ya cayeron en Liga. En caso tal de avanzar de fase, enfrentarían al ganador entre Deportivo Cali y Atlético Nacional.
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Cali sube puestos en Liga
Con dos victorias y una derrota, el equipo Azucarero es quinto con seis puntos luego de ganarle a Jaguares en casa, y perder al último minuto en su visita al Medellín, que ganó el partido al minuto 93′. En este partido logró su segunda victoria tras un cómodo 0-2 en casa del Pasto
En reclasificación, el Cali también escaló posiciones y ocupa la casilla número 9 con 33 puntos y está tan solo a dos puntos del séptimo lugar, posición que da el último cupo a torneo internacional.
El Cali se medirá ante Nacional por los octavos de final de la Copa Colombia y, de clasificar los dos, podría enfrentarse en cuartos ante su próximo rival, el Pasto
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Repase el desarrollo del partido con el MINUTO A MINUTO:
Final del partido
Cali se lleva los tres puntos en condición de visitante
Amarilla en el local
Mateo Garavito ve la tarjeta amarilla luego de una falta
Cuatro minutos más
Se jugará hasta el 94' en el Departamental Libertad
Intenta desde afuera Titi
Remate de larga distancia de Rodríguez que sale desviado
Tercera atajada de Gallese
El arquero azucarero ha respondido bien en las tres más claras del Pasto
Tarjeta en ambos bandos
Amarilla para el joven Sandoval en Cali.
En Pasto vio la tarjeta Ibarguen
Variantes en la visita
Se van Cuellar y Edwin Velasco, los reemplazan Pájaro y Suárez
Atajadón de Gallese
El balón se va al córner tras el remate de ibarguen
La tuvo Benedetti
El recién ingresado recibió un pase de Bello pero se demoró mucho en el remate
Cambio en Pasto
Entra: Frank Martínez
Sale: Yéiler Góez
Doble modificación para el Cali
Sale Viáfara y entra Chaverra
Sale Martínez y entra Benedetti
GOOOOOLLLL DEL DEPORTIVO CALI
Eduard Bello porne el segundo para los azucareros
Amarilla para Viáfara
Se suma al Titi Rodriguez y a Velasco en los amonestados en el Cali
TITI TUVO EL DOBLETE
Gran combinación entre Bello y Martínez que termina con una pared entre Velasco y el Titi Rodriguez que remata y se va un poquito ancha
Primera modificación en el Cali
Sale Juan Dinenno y entra Eduard Bello
Tiro de esquina para el Deportivo Pasto
Tras un tiro libre, Pasto gana un Córner
Partido detenido por golpe en la espalda
Fernando Álvarez cae al suelo ras una disputa de balón
Falta peligrosa para el Cali
El visitante tiene una buena oportunidad con un tiro libre cerca del área
Cambios para el local
Se retiran: Diego Chávez, Santiago Córdoba, Julián Quiñones, Santiago Jiménez
Ingresan: Jorge Obregón, Harrinson Mancilla, Matías Pisano, Andrés Ibarguen
Comienza el segundo tiempo
Rueda la pelota en el Departamental Libertad para los últimos 45'
Finaliza la primera mitad
Nos vamos al descanso con parcial victoria del Cali
Dos más de adición
Iremos hasta el minuto 47' tras una pequeña reacción del Pasto
Llegada del Pasto luego del gol
El local logró una jugada de ataque pero no representó ningún peligro para el Cali
GOOOOLLL DEL DEPORTIVO CALI
Zurdazo de el Tití Rodríguez y el partido se pone 1-0
LA TUVO DINENNO
El delantero del Cali remató pero pegó en un contrario
Gran avance azucarero
Pelota al córner luego de buenas jugadas del conjunto visitante
Primera cartulina para el Pasto
Amarilla para el ‘8’, Enrique Serje
Partido cortado por las faltas
El compromiso se juega en la mitad de la cancha y ninguno avanza debido a las infracciones de ambos equipos
ATAJADÓN DE GALLESE
Tras un achique rápido, Gallese salvó al Cali tras el remate de Santiago Córdoba
Pocas ideas en el visitante
Cali no suma jugadores en el frente de ataque y sus posesiones se diluyen rapidamente
Quiñones remató con la mano
Pasto desaprovechó el gran tiro libre, al segundo palo llegó Quiñones, que casi cayéndose la remató con el antebrazo, balón por fuera
Primera tarjeta del compromiso
Edwin Velasco, del Deportivo Cali, ve la primera amarilla
El partido se jeuga en el lado del Cali
El visitante no logra tener un control claro de la pelota
Se defiende el local
Pasto se defiende con la pelota y maneja el ritmo del partido
Rueda la pelota en Pasto
Empieza el duelo entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Cali