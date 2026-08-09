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09 ago 2026 Actualizado 08:42

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Cali se lleva los tres puntos en su visita al Pasto y se mete en los ocho: Resumen del partido

Deportivo Pasto vuelve a perder y aún no suma puntos en Liga Colombiana.

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El Deportivo Cali le ganó al Deportivo Pasto en el Esatadio Departamental Libertad en el partido correspondiente a la fecha 4 del segundo semestre de Liga Colombiana. Ambos equipos llegaron necesitados de puntos por la lucha en la tabla. Actualmente el Pasto es decimoctavo con cero puntos, mientras que el Cali escaló a la quinta posición con seis unidades.

Resumen del partido

El Cali llegó en búsqueda de los tres puntos para poder meterse entre los ocho primeros. Al minuto 33′ de partido, Steven ‘el Titi’ Rodríguez marcó el primero del partido luego de un zurdazo cruzado que Ederson Cabezas, de gran partido en la fecha anterior, no pudo atajar. En la segunda mitad, el pasto salió con cuatro modificaciones pero no logró encontrar su juego ante un ordenado visitante.

Con el control del partido y sin sufrir mucho, el recién ingresado Eduard Bello, y primer cambio del Cali, marcó el segundo gol de la noche al minuto 65′, que cerró el partido con el 0-2 final. Luego de 95′ minutos, el Deportivo Pasto sigue sin ver la victoria y se complica temprano en el campeonato.

Pasto necesitado de puntos en ambas tablas

El local finalizó la cuarta jornada y aún no sabe lo que es sumar puntos en el campeonato. Pasto está en el puesto 18° luego de caer en las primeras tres fechas; 3-2 vs Medellín, 1-2 vs Águilas, 2-0 vs Millonarios y el más reciente resultado, 0-2 frente al Cali. A pesar de su gran torneo de apertura, donde finalizó tercero, este semestre lo empezó con pie izquierdo y ya regaló puntos en la tabla de la reclasificación.

Actualmente, el conjunto Volcánico es octavo en la reclasificación, parcialmente perdiendo la posibilidad de actuar en torneo internacional la temporada que viene. De igual manera, está temprano en la temporada.

Por otro lado, disputan los octavos de final de Copa Colombia frente a Independiente Medellín, equipo contra el que ya cayeron en Liga. En caso tal de avanzar de fase, enfrentarían al ganador entre Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Lea también: Horarios confirmados para los octavos de final de la Copa Colombia: prográmese con los partidos

Cali sube puestos en Liga

Con dos victorias y una derrota, el equipo Azucarero es quinto con seis puntos luego de ganarle a Jaguares en casa, y perder al último minuto en su visita al Medellín, que ganó el partido al minuto 93′. En este partido logró su segunda victoria tras un cómodo 0-2 en casa del Pasto

En reclasificación, el Cali también escaló posiciones y ocupa la casilla número 9 con 33 puntos y está tan solo a dos puntos del séptimo lugar, posición que da el último cupo a torneo internacional.

El Cali se medirá ante Nacional por los octavos de final de la Copa Colombia y, de clasificar los dos, podría enfrentarse en cuartos ante su próximo rival, el Pasto

Le puede interesar: ¿Juan Fernando Quintero vuelve a Independiente Medellín? Pronunciamiento oficial del equipo

Reviva la TRANSMISIÓN EN VIVO de Pasto vs Cali AQUÍ:

Repase el desarrollo del partido con el MINUTO A MINUTO:

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95'

Final del partido

Cali se lleva los tres puntos en condición de visitante

91'

Amarilla en el local

Mateo Garavito ve la tarjeta amarilla luego de una falta

90'

Cuatro minutos más

Se jugará hasta el 94' en el Departamental Libertad

84'

Intenta desde afuera Titi

Remate de larga distancia de Rodríguez que sale desviado

82'

Tercera atajada de Gallese

El arquero azucarero ha respondido bien en las tres más claras del Pasto

79'

Tarjeta en ambos bandos

Amarilla para el joven Sandoval en Cali. 
En Pasto vio la tarjeta Ibarguen

79'

Variantes en la visita

Se van Cuellar y Edwin Velasco, los reemplazan Pájaro y Suárez

77'

Atajadón de Gallese

El balón se va al córner tras el remate de ibarguen

70'

La tuvo Benedetti

El recién ingresado recibió un pase de Bello pero se demoró mucho en el remate

67'

Cambio en Pasto

Entra: Frank Martínez

Sale: Yéiler Góez

67'

Doble modificación para el Cali

Sale Viáfara y entra Chaverra
Sale Martínez y entra Benedetti

65'

GOOOOOLLLL DEL DEPORTIVO CALI

Eduard Bello porne el segundo para los azucareros

62'

Amarilla para Viáfara

Se suma al Titi Rodriguez y a Velasco en los amonestados en el Cali

60'

TITI TUVO EL DOBLETE

Gran combinación entre Bello y Martínez que termina con una pared entre Velasco y el Titi Rodriguez que remata y se va un poquito ancha

59'

Primera modificación en el Cali

Sale Juan Dinenno y entra Eduard Bello

56'

Tiro de esquina para el Deportivo Pasto

Tras un tiro libre, Pasto gana un Córner

53'

Partido detenido por golpe en la espalda

Fernando Álvarez cae al suelo ras una disputa de balón

49'

Falta peligrosa para el Cali

El visitante tiene una buena oportunidad con un tiro libre cerca del área

45'

Cambios para el local

Se retiran: Diego Chávez, Santiago Córdoba, Julián Quiñones, Santiago Jiménez

Ingresan: Jorge Obregón, Harrinson Mancilla, Matías Pisano, Andrés Ibarguen

45'

Comienza el segundo tiempo

Rueda la pelota en el Departamental Libertad para los últimos 45'

47'

Finaliza la primera mitad

Nos vamos al descanso con parcial victoria del Cali

45'

Dos más de adición

Iremos hasta el minuto 47' tras una pequeña reacción del Pasto

40'

Llegada del Pasto luego del gol

El local logró una jugada de ataque pero no representó ningún peligro para el Cali

34'

GOOOOLLL DEL DEPORTIVO CALI

Zurdazo de el Tití Rodríguez y el partido se pone 1-0

31'

LA TUVO DINENNO

El delantero del Cali remató pero pegó en un contrario

30'

Gran avance azucarero

Pelota al córner luego de buenas jugadas del conjunto visitante

27'

Primera cartulina para el Pasto

Amarilla para el ‘8’, Enrique Serje

24'

Partido cortado por las faltas

El compromiso se juega en la mitad de la cancha y ninguno avanza debido a las infracciones de ambos equipos

20'

ATAJADÓN DE GALLESE

Tras un achique rápido, Gallese salvó al Cali tras el remate de Santiago Córdoba

17'

Pocas ideas en el visitante

Cali no suma jugadores en el frente de ataque y sus posesiones se diluyen rapidamente

15'

Quiñones remató con la mano

Pasto desaprovechó el gran tiro libre, al segundo palo llegó Quiñones, que casi cayéndose la remató con el antebrazo, balón por fuera

14'

Primera tarjeta del compromiso

Edwin Velasco, del Deportivo Cali, ve la primera amarilla

8'

El partido se jeuga en el lado del Cali

El visitante no logra tener un control claro de la pelota

6'

Se defiende el local

Pasto se defiende con la pelota y maneja el ritmo del partido

1'

Rueda la pelota en Pasto

Empieza el duelo entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Cali

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