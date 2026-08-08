Hay rechazo frente a llegada de presos de alta peligrosidad a cárcel Palogordo en Girón, Santander

17 internos de alta peligrosidad llegarán en la tarde de este sábado 8 de agosto, a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, según confirmaron fuentes a Caracol Radio. Aunque inicialmente se había informado sobre el traslado de 20 reclusos, la cifra se redujo a 17.

El traslado genera rechazo entre los funcionarios del INPEC, que cuestionan que se aumente la presencia de presos de alto perfil en el establecimiento sin que, según denuncian, existan suficientes garantías de seguridad para quienes tienen a su cargo su custodia.

La decisión se conoce además en medio de las denuncias del sindicato sobre las amenazas que vienen recibiendo los funcionarios penitenciarios y tras el asesinato del inspector Efraín Quesada, el pasado jueves 6 de agosto.

Lea también: Los retos que desde Santander le plantean al gobierno de Abelardo de la Espriella

Joao Prada, vocero del sindicato de trabajadores del INPEC, cuestionó que la respuesta de las autoridades frente a esta situación sea precisamente el traslado de nuevos internos de alta peligrosidad. “Hoy llegan nuevos delincuentes de alto perfil, atentos área metropolitana de Bucaramanga, esa es la respuesta que nos dan frente a la muerte de nuestro compañero Quesada”, señaló.

A las críticas se suma Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios en Santander, quien también había cuestionado el traslado de los internos y advirtió que estos procedimientos requieren logística y garantías especiales para los funcionarios encargados de la vigilancia.

“Simplemente mandan gente para allá sin fortalecer las condiciones de seguridad”, sostuvo en Caracol Radio el defensor de los derechos carcelarios en Santander.

Podría interesarle: El santandereano Jaime Andrés Beltrán asumió como nuevo ministro de Vivienda. Así fue su posesión

Mantilla también señaló que la llegada de nuevos internos de alta peligrosidad representa una carga adicional para los funcionarios de menor rango, como dragoneantes, cabos e inspectores, quienes terminan asumiendo directamente las labores de custodia.

El traslado de estos 17 internos mantiene la preocupación entre los funcionarios de Palogordo, mientras el sindicato insiste en que la llegada de reclusos de alto perfil debe estar acompañada de mayores medidas de seguridad y respaldo institucional.

En la tarde de este sábado 8 de agosto se conocerán más detalles del traslado de los delincuentes, traslado que se produjo tras una decisión del presidente Abelardo de La Espriella.