¿El gobernador Carlos Amaya asistió a la posesión del presidente Abelardo De La Espriella?

“El presidente Abelardo sabe que yo no voté por él”: Amaya aseguró que trabajará institucionalmente con el nuevo Gobierno.

Boyacá

El pasado 5 de agosto, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, confirmó ante los medios de comunicación que había sido invitado y que asistiría al acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programado para el 7 a las 3 de la tarde en la ciudad de Cali.

En esa oportunidad, el mandatario boyacense también aseguró que mantendría una relación institucional con el nuevo presidente, pese a no haber respaldado su candidatura. Amaya señaló que su prioridad será gestionar recursos para el departamento, independientemente de las diferencias políticas.

El gobernador anunció además que pondría a disposición del nuevo Gobierno Nacional una cartera de proyectos para Boyacá que supera los 3 billones de pesos, con el propósito de acelerar las inversiones en el departamento.

“Yo trabajé con Santos, trabajé con Duque y trabajé con el gobierno del presidente Petro. Claramente el presidente Abelardo sabe que yo no voté por él, pero hay que trabajar con el Gobierno Nacional y entender eso también es madurez de quienes lideramos”, afirmó.

Amaya también confirmó que ya se habían iniciado acercamientos con el equipo del nuevo Gobierno para avanzar en el proceso de empalme y establecer una agenda conjunta para Boyacá.

“Ya estuvimos trabajando con el equipo del Gobierno Nacional para el empalme y se acordará una fecha. En agosto estará acá el presidente y lo que me corresponde es facilitar para que el Gobierno pueda hacer todas las inversiones posibles en Boyacá”, señaló.

Finalmente, no asistió

Sin embargo, pese a haber anunciado públicamente su asistencia, el gobernador Carlos Amaya finalmente no llegó al acto de posesión presidencial en Cali.

El mandatario sí estuvo en Tunja la noche del 6 de agosto en el concierto del Grupo Firme realizado en el estadio La Independencia. Cerca de la medianoche apareció en el escenario para entregar a los integrantes de la agrupación una ruana, como símbolo de una de las prendas más representativas de Boyacá.

Amaya tampoco aparece en los registros visuales conocidos de los congresistas y demás asistentes por Boyacá que sí estuvieron presentes en la ceremonia de posesión. Pero Amaya tampoco llegó a la conmemoración de los 207 años de la Batalla del Puente de Boyacá que se realizó el 8 de agosto a las 11 de la mañana la Primera Brigada del Ejército.

Los boyacenses que sí asistieron

La representación de Boyacá en el acto presidencial estuvo encabezada por el alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, quien asistió acompañado de su esposa, Rut Marina Galindo.

También estuvieron varios congresistas del departamento, entre ellos la senadora Zandra María Bernal Rincón, del Centro Democrático; John Amaya de la Alianza Verde, el senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador; el representante Eduar Triana, del Centro Democrático; el representante Jaime Raúl Salamanca Torres, de la Alianza Verde; la representante Ingrid Sogamoso, del Partido Conservador; el representante Yamit Noé Hurtado y el representante Héctor David Chaparro, del Partido Liberal.

A la ceremonia también acudieron magistrados de las Altas Cortes nacidos en Boyacá, quienes participaron en el acto en el marco de sus funciones protocolarias.

Las ausencias

Entre las principales ausencias estuvo precisamente la del gobernador Carlos Andrés Amaya, quien había anunciado previamente que viajaría a Cali.

También se registró la ausencia de los congresistas boyacenses del Pacto Histórico, la senadora Aída Avella, el senador Walter Rodríguez, y el representante José Luis Bohórquez López quienes con anticipación habían anunciado que no asistirían a la ceremonia por razones políticas e ideológicas.