“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa”, alcaldesa de Chivor tras suspensión provisional

Chivor

La Gobernación de Boyacá expidió un decreto mediante el cual hizo efectiva la suspensión provisional de la alcaldesa de Chivor, Viviana Paola Martín Arévalo, por un término de tres meses, en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Guateque, dentro de un proceso disciplinario que se adelanta en su contra.

La decisión se deriva de un auto emitido el 23 de julio de 2026 por el Ministerio Público, mediante el cual se dispuso la suspensión inmediata de la mandataria, sin derecho a remuneración, mientras avanza la investigación disciplinaria.

La Procuraduría aclaró que la medida tiene carácter cautelar y “no constituye sanción disciplinaria ni comporta una definición anticipada sobre la responsabilidad de la investigada”.

Para garantizar la continuidad administrativa de Chivor, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, encargó provisionalmente de las funciones de alcalde a Yesid Enrique Gómez Parra, actual secretario de Planeación del municipio, quien permanecerá en el cargo mientras la autoridad competente modifica o levanta la medida cautelar.

Tras conocerse la suspensión, la alcaldesa Viviana Paola Martín Arévalo se dirigió a los habitantes de Chivor para explicar su posición frente al proceso y agradecer las muestras de respaldo recibidas durante los últimos días.

La mandataria señaló que la medida estaría relacionada con su primera aspiración a la Alcaldía de Chivor en 2019 y con los vacíos normativos que, según afirmó, existían en ese momento alrededor del naciente Estatuto de la Oposición.

“Esta suspensión obedece a mi primera aspiración como alcaldesa en el año 2019, en la cual el naciente Estatuto de la Oposición tenía algunos vacíos normativos”, explicó Martín Arévalo.

La alcaldesa también manifestó que durante los últimos dos años y medio ha enfrentado diferentes actuaciones y cuestionamientos, tanto en escenarios judiciales como en redes sociales. Según indicó, estos hechos han representado un desgaste para ella en los ámbitos personal, familiar y profesional.

“Como persona hemos aguantado ataques no solamente en la parte de orden judicial, sino en redes sociales”, afirmó la mandataria, quien mencionó actuaciones relacionadas con entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Contraloría, además de publicaciones en redes sociales.

Frente al proceso disciplinario, Martín Arévalo aseguró que está ejerciendo su derecho a la defensa y expresó confianza en que las actuaciones jurídicas que adelanta su equipo permitirán obtener un resultado favorable.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa, el que nos concede la ley, y estamos seguros de que vamos a tener un gran resultado”, sostuvo.

La alcaldesa también defendió la gestión realizada durante su administración y aseguró que el municipio ha experimentado una transformación durante el periodo en el que estuvo al frente de la Alcaldía.

“Hay un antes y un después frente a lo que fue y ha sido nuestra Administración Municipal”, manifestó, al destacar que, a su juicio, la administración eficiente de los recursos públicos ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de Chivor.

Martín Arévalo aseguró que los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo continuarán avanzando bajo la administración provisional de Yesid Enrique Gómez Parra, a quien pidió el respaldo de la comunidad.

“Seguiremos muy prestos a seguir trabajando por nuestro municipio y volveremos pronto”, concluyó la alcaldesa de Chivor, mientras continúa el proceso disciplinario que dio origen a la medida cautelar.