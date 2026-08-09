Autoridades de Guateque siguen en la búsqueda de Claudia Marcela Montalvo

La administración municipal ofrece hasta 10 millones, por información que dé con su paradero.

Guateque

Las autoridades locales y los organismos de socorro activaron la Alerta Rosa para dar con el paradero de Claudia Marcela Montalvo, de 59 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 24 de julio de 2026.

Montalvo, ampliamente conocida por su labor comunitaria como contratista de la Alcaldía de Guateque en el Centro de Bienestar Animal, fue vista por última vez alrededor de las 6:30 p.m. de ese viernes. Según los reportes iniciales, la mujer abordó un autobús de transporte público con destino a la ciudad de Bogotá en la estación de servicio Biomax, ubicada a la salida del municipio boyacense. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Describen a Claudia Marcela como una mujer de contextura alta, de aproximadamente 1.77 metros de estatura, tez pecosa y cabello oscuro y crespo.

El día de su desaparición vestía un pantalón de color beige, un camibuso verde y portaba un sombrero tipo pava azul oscuro.

Con el fin de agilizar los reportes ciudadanos, la Alcaldía de Guateque anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita su localización.