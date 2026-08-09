Cien años de soledad estrena su segunda parte: así se construyó el nuevo Macondo

En esta nueva entrega, la historia de la familia Buendía avanza hacia una etapa diferente. Nuevas generaciones, nuevos personajes y una transformación cada vez más profunda de Macondo hacen parte de una segunda parte que cambia incluso en su manera de contar la historia: los silencios, la luz, la música y cada detalle de los escenarios acompañan el camino de un pueblo que poco a poco se acerca a su inevitable destino.

En A Vivir Que Son Dos Días tuvimos la oportunidad de hablar con quienes hicieron posible esta nueva entrega. Conversamos con gran parte del elenco, los directores y algunos de los responsables de la música original para conocer las historias que se esconden detrás de esta producción y descubrir cómo fue para cada uno hacer parte de un universo que durante décadas solo existió en la imaginación de millones de lectores.

Desde Marleyda Soto, quien da vida a Úrsula Iguarán, hasta las nuevas generaciones de actores que llegan para interpretar a algunos de los personajes más importantes de esta historia, cada uno compartió su propia experiencia dentro de Macondo. También hablamos con Laura Mora y Carlos Moreno, directores de la producción, sobre las decisiones que marcan esta segunda parte y la forma en la que elementos como el silencio y la luz también se convierten en protagonistas de la historia.

Detrás de las cámaras también hay recuerdos que quedarán para siempre, actores que recuerdan la primera vez que entraron al set y vieron construida la Casa Buendía, músicos que pasaron noches enteras creando los sonidos de Macondo y artistas que encontraron en esta serie la oportunidad de darle vida a personajes que habían imaginado desde que leyeron el libro.

En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con 18 personas que hicieron parte de la actuación, la dirección y la música de Cien años de soledad. Un recorrido por las historias, las emociones y las experiencias de quienes estuvieron detrás de esta gran producción y que ahora nos permiten conocer un poco más de ese Macondo que pasó de las páginas a la pantalla.