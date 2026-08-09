Cien años de soledad estrena su segunda parte: así se construyó el nuevo Macondo
Laa segunda parte de Cien años de soledad, la adaptación audiovisual de la emblemática obra de Gabriel García Márquez ya estrenó sus primeros siete episodios, dando continuidad a una de las producciones colombianas más ambiciosas de los últimos años.
Cien años de soledad estrena su segunda parte: así se construyó el nuevo Macondo
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En esta nueva entrega, la historia de la familia Buendía avanza hacia una etapa diferente. Nuevas generaciones, nuevos personajes y una transformación cada vez más profunda de Macondo hacen parte de una segunda parte que cambia incluso en su manera de contar la historia: los silencios, la luz, la música y cada detalle de los escenarios acompañan el camino de un pueblo que poco a poco se acerca a su inevitable destino.
En A Vivir Que Son Dos Días tuvimos la oportunidad de hablar con quienes hicieron posible esta nueva entrega. Conversamos con gran parte del elenco, los directores y algunos de los responsables de la música original para conocer las historias que se esconden detrás de esta producción y descubrir cómo fue para cada uno hacer parte de un universo que durante décadas solo existió en la imaginación de millones de lectores.
Desde Marleyda Soto, quien da vida a Úrsula Iguarán, hasta las nuevas generaciones de actores que llegan para interpretar a algunos de los personajes más importantes de esta historia, cada uno compartió su propia experiencia dentro de Macondo. También hablamos con Laura Mora y Carlos Moreno, directores de la producción, sobre las decisiones que marcan esta segunda parte y la forma en la que elementos como el silencio y la luz también se convierten en protagonistas de la historia.
Detrás de las cámaras también hay recuerdos que quedarán para siempre, actores que recuerdan la primera vez que entraron al set y vieron construida la Casa Buendía, músicos que pasaron noches enteras creando los sonidos de Macondo y artistas que encontraron en esta serie la oportunidad de darle vida a personajes que habían imaginado desde que leyeron el libro.
En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con 18 personas que hicieron parte de la actuación, la dirección y la música de Cien años de soledad. Un recorrido por las historias, las emociones y las experiencias de quienes estuvieron detrás de esta gran producción y que ahora nos permiten conocer un poco más de ese Macondo que pasó de las páginas a la pantalla.