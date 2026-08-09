El cine y la memoria se encuentran en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos - FICDEH

a programación contará con la proyección de “Bojayá, la verdad desde adentro”, un largometraje que se acerca a la memoria de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país. Una producción que invita a recordar y a reflexionar sobre las heridas que dejó la violencia, además de resaltar las voces y experiencias de quienes fueron víctimas de estos hechos.

Durante el festival también estará presente el expresidente Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de Paz, quien participará como moderador de un conversatorio que buscará abrir un espacio de reflexión alrededor de la memoria histórica de Colombia y la importancia de seguir hablando de aquellas historias que han marcado al país.

Pero el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos no solo pone su mirada sobre Colombia. A través de las diferentes producciones que hacen parte de su programación, también llegan historias de otros lugares del mundo, relatos sobre problemáticas, luchas y realidades que, aunque muchas veces parecen lejanas, hacen parte de experiencias que como humanidad compartimos y que no siempre nos detenemos a conocer.

El cine se convierte así en una ventana para acercarnos a otras vidas, culturas y formas de entender las violaciones a los derechos humanos. Historias que buscan generar preguntas, crear conciencia y recordar que detrás de cada conflicto, injusticia y cifra hay personas con experiencias que merecen ser escuchadas.

Las charlas y los espacios de conversación también harán parte importante de esta programación. Serán encuentros en los que el público podrá conocer de cerca las diferentes problemáticas relacionadas con los derechos humanos y escuchar a las personas y organizaciones que, desde distintos escenarios, trabajan para visibilizar estas situaciones y promover cambios que permitan transformar realidades y evitar que este tipo de violaciones se repitan.

En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con Diana Arias, directora del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, quien invitó a la audiencia a hacer parte del evento, ya que entender nuestro presente, y escuchar las historias de otros puede ser el primer paso para no permanecer indiferentes ante las realidades que vivimos como sociedad