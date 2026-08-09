Alfonso Lizarazo: la historia del pionero de la radio que creó Sábados Felices

Lizarazo construyó una trayectoria que marcó a varias generaciones y se convirtió en una de las figuras más importantes de los medios de comunicación nacionales. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los programas más emblemáticos y longevos de la televisión colombiana “Sábados Felices”. Un espacio que, durante décadas, llevó humor y entretenimiento a los hogares del país y que se convirtió en parte de la historia de la televisión nacional.

Pero su legado va mucho más allá de un programa. Alfonso Lizarazo fue protagonista de una época en la que la radio y la televisión comenzaban a construir nuevas formas de conectar con el público.

Por eso, en A Vivir Que Son Dos Días, queremos recordar parte de su historia a través de un encuentro especial. Nos remontamos al año 2011, cuando Alfonso Lizarazo estuvo como invitado en Mi Banda Sonora, un espacio en el que abrió las puertas de sus recuerdos para contar su vida a través de las canciones que lo acompañaron.

Amores, desamores, vivencias, momentos personales y profesionales hacen parte de este recorrido musical por la historia de un hombre que vivió de cerca la evolución de los medios en Colombia y que, con su trabajo, ayudó a abrir el camino para muchas de las figuras y formatos que hoy conocemos.

Recordar a Alfonso Lizarazo es también recordar una parte fundamental de la historia de la radio y la televisión del país. Su partida ha generado un impacto profundo precisamente por la dimensión de su legado y por todo lo que significó para quienes crecieron escuchándolo, viéndolo y compartiendo con sus programas.

En A Vivir Que Son Dos Días rendimos homenaje a una figura irrepetible de la comunicación colombiana. A través de su voz y sus propias historias, volvemos a encontrarnos con Alfonso Lizarazo para recordar su vida, su carrera y las canciones que, de alguna manera, también ayudan a contar la historia de quien dejó una huella imborrable en los medios de Colombia.