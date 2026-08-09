Representante del Pacto Histórico advierte que las prácticas del director de la ADR son más oscuras

Congresista afirmó que varias personas de la ADR le han transmitido inquietudes sobre situaciones que estarían ocurriendo al interior de la entidad.

Boyacá

En medio de la controversia también se pronunció el representante a la Cámara por el Pacto Histórico en Boyacá, José Luis Bohórquez, quien aseguró que desde hace algún tiempo ha recibido información de personas que trabajan al interior de la Agencia de Desarrollo Rural y que han expresado preocupaciones sobre algunas actuaciones de la entidad.

Bohórquez señaló que ha insistido en la necesidad de contar con pruebas y soportes antes de realizar cualquier señalamiento y sostuvo que cualquier funcionario que incurra en una conducta presuntamente delictiva debe ser investigado, independientemente del partido político al que pertenezca.

“El que se comporte como un delincuente, sea del Pacto, sea del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Verde o del Centro Democrático, independientemente de cuál sea su partido político, sea el mío o el de otro, debe ser investigado”, afirmó.

El congresista también aseguró que será el tiempo el que permita establecer si las versiones que ha recibido corresponden a hechos reales o a señalamientos sin fundamento.

Pachón defiende la habilitación del sábado

Frente a la declaratoria del 8 de agosto como día hábil, César Pachón explicó que esta no sería una medida excepcional y aseguró que durante el tiempo que ha estado al frente de la ADR se han habilitado otras jornadas con el objetivo de mantener en marcha los procesos de la entidad.

“Se han declarado muchos días hábiles durante el tiempo que he sido representante legal de la Agencia de Desarrollo Rural, con el objetivo, igual que el día 8 de agosto, de poder seguir dándole cumplimiento a la misionalidad de la agencia en los asuntos de riego, en los asuntos de mercadeo y en los asuntos de proyectos productivos”, explicó.

Pachón afirmó que, mientras continúe legalmente al frente de la entidad, tiene la responsabilidad de atender los procesos en curso y las necesidades de las comunidades rurales.

“Yo estoy trabajando en la misionalidad de la agencia, hoy estoy en la legalidad, hoy legalmente soy el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural”, señaló.

También aseguró que continuará trabajando hasta el último momento de su administración.

Durante su pronunciamiento, Pachón cuestionó además la orientación que, según él, tendría el nuevo Gobierno frente a la reforma agraria y el desarrollo rural.

El funcionario defendió los resultados que atribuye a la política de reforma agraria implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que algunos proyectos productivos han permitido transformar las actividades económicas de comunidades rurales.

“Yo quiero que la reforma agraria sea una política de Estado”, afirmó.

Pachón invitó al ministro Dangond a conocer directamente algunos de estos proyectos y puso como ejemplo procesos con comunidades que anteriormente tenían cultivos de coca y que, según su versión, ahora cuentan con cultivos de cacao y café.

También respondió a Gustavo Bolívar

El director de la ADR se refirió además al respaldo que el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Gustavo Bolívar, habría expresado frente a los cuestionamientos del nuevo ministro de Agricultura.

Pachón cuestionó ese respaldo y pidió que se respete el derecho a la defensa mientras no exista una decisión de las autoridades frente a posibles irregularidades.

“Gustavo Bolívar, así no son las cosas, hermano. Aquí hay que trabajar, hay que respaldarnos unos a otros”, manifestó.

Y agregó que mientras la ley no determine una responsabilidad, las personas tienen derecho a defenderse y a que se presuma su inocencia.

Finalmente, Pachón invitó al ministro Dangond a conocer los proyectos desarrollados por la Agencia de Desarrollo Rural y planteó la posibilidad de establecer un diálogo sobre la reforma agraria y las políticas de desarrollo rural.

El director de la ADR volvió a insistir en que no ha visto ningún documento que demuestre que él firmó los contratos por cerca de 290.000 millones de pesos mencionados por el ministro.

“Muéstrame un solo acto que haya firmado el día de ayer, un contrato de los que se refirió el ministro, muéstrenmelo”, concluyó Pachón.