Autoridades capturan a ocho personas en el Magdalena dedicadas al homicidio y al tráfico de drogas/ DEMAG

Magdalena

La Policía Nacional, a través de la Operación Titán, continúa fortaleciendo la ofensiva contra la delincuencia en los diferentes municipios del departamento, como resultado de las acciones operativas fueron capturadas ocho personas por los delitos de tentativa de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Entre los resultados más relevantes se encuentran las capturas por orden judicial de alias “Angelo” y alias “Coto”, materializadas en el municipio de Plato, quienes deberán responder por el delito de tentativa de homicidio.

La operación también permitió la captura, en el municipio de Chibolo, de una mujer, presuntamente dedicada al tráfico local de estupefacientes, durante el procedimiento le fueron incautadas tres armas de fuego de fabricación artesanal y 81 gramos de estupefacientes, entre marihuana y base de coca.

Como parte de este mismo despliegue operativo fueron capturadas cinco personas, dos por tráfico de estupefacientes, dos por porte ilegal de armas de fuego y una por receptación, en acciones desarrolladas en los municipios de El Banco, Aracataca, Santa Bárbara de Pinto y Guamal.

Además, la incautación de más de 324 gramos de estupefacientes, entre marihuana y base de coca, cinco armas de fuego con su respectiva munición y la recuperación de una motocicleta reportada como hurtada, afectando las capacidades logísticas de quienes pretenden alterar la seguridad y la convivencia en el departamento.

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“La Operación Titán demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional para combatir todas las manifestaciones del delito, seguiremos desplegando nuestras capacidades institucionales en todo el departamento para capturar a quienes afectan la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la convivencia en el Magdalena”, dijo el coronel Alexander Martín Eljadue, comandante de la policía del Magdalena.