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10 ago 2026 Actualizado 00:42

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Magdalena construye su Plan Territorial de Drogas con enfoque diferencial

Entidades públicas, academia y actores sociales participaron en mesas técnicas para aportar información sobre la realidad del departamento y sus territorios.

Magdalena construye su Plan Territorial de Drogas con enfoque diferencial/ Gobernación

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Magdalena

A través de la Secretaría Seccional de Salud del departamento se convocó a mesas técnicas para avanzar en la elaboración del Documento Técnico del Plan Territorial de Drogas del Magdalena, un ejercicio que reúne información y aportes de diferentes sectores con el propósito de construir una hoja de ruta acorde con las particularidades y necesidades del departamento.

Durante el 4 y 5 de agosto, las mesas de trabajo se concentraron en cuatro ejes: contexto departamental y subregional; indicadores poblacionales; epidemiología de las drogas y su impacto en la salud pública; y marco normativo. En cada espacio participaron entidades con competencias e información relacionada con estas temáticas.

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El documento tomará como referencia experiencias desarrolladas en otros departamentos del país, adaptándolas a la realidad del Magdalena. Para ello, incorporará enfoques diferenciales que reconozcan las características de las comunidades indígenas, la población joven y las particularidades sociales, culturales y territoriales del departamento.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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