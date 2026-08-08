La próxima semana iniciará el proceso de empalme entre la ESSMAR y el Distrito de Santa Marta

Santa Marta

En las últimas horas del Gobierno nacional saliente, la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos decidió ponerle fin a la intervención de la Empresa de Servicios Públicos, Essmar, que estaba vigente desde noviembre del 2021, lo que le permite a la administración distrital retomar el control de esta entidad.

Tras el nuevo panorama jurídico y administrativo, el alcalde Carlos Pinedo asumirá la presidencia de la Junta Directiva de la entidad y delegará funciones en algunos de los funcionarios de su administración para darle paso al proceso de empalme.

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“Después de una intensa agenda con el Gobierno nacional y de insistir en la necesidad y el impacto positivo para la ciudad de avanzar en esta decisión, recibimos una noticia muy importante: la Superservicios ordenó el fin de la intervención de la Essmar, vigente desde 2021. La empresa recupera su autonomía administrativa y comienza una nueva etapa para Santa Marta. Con un proceso responsable de empalme y la implementación de un plan de trabajo, avanzaremos para recuperar la confianza de los samarios y mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, dijo el alcalde Carlos Pinedo al confirmarse el fin del proceso intervencionista.

Desde el distrito, se han invertido más de 890 mil millones de pesos para el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval, que ya se encuentra adjudicada y generará 800 litros por segundo, beneficiando a más de la mitad de los samarios; así como la construcción de colectores sanitarios como los de Bellavista y Pescaíto, obras que también contribuirán a mitigar los rebosamientos de aguas residuales.