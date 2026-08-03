CTI allana vivienda del exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta: esto se sabe

La vivienda del exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta fue allanada por agentes del CTI en la mañana de este lunes, 3 de agosto. Caracol Radio conoció que el operativo lo lidera personal de Bogotá.

Según se conoció, el hecho hace parte de una serie de allanamientos en medio de un operativo que lidera el CTI en la mañana de este lunes en el municipio y Valledupar.

Cabe recordar que el exalcalde Zuleta ha sido cuestionado por varias decisiones en el marco de su alcaldía en este municipio del departamento del Cesar.

Mientras tanto, las autoridades no han dado a conocer las razones del operativo.

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