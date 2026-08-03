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03 ago 2026 Actualizado 15:18

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CTI allana vivienda del exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta: esto se sabe

El operativo se llevó a cabo en la mañana de este lunes, 3 de agosto.

Martín Zuleta, exalcalde de La Paz, Cesar

Martín Zuleta, exalcalde de La Paz, Cesar

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La vivienda del exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta fue allanada por agentes del CTI en la mañana de este lunes, 3 de agosto. Caracol Radio conoció que el operativo lo lidera personal de Bogotá.

Según se conoció, el hecho hace parte de una serie de allanamientos en medio de un operativo que lidera el CTI en la mañana de este lunes en el municipio y Valledupar.

Cabe recordar que el exalcalde Zuleta ha sido cuestionado por varias decisiones en el marco de su alcaldía en este municipio del departamento del Cesar.

Mientras tanto, las autoridades no han dado a conocer las razones del operativo.

Noticia en desarrollo...

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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