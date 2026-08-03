Más de 20 hospitales del Cesar entran en paro por crisis financiera

La red pública hospitalaria del Cesar enfrenta una de sus crisis financieras más complejas de los últimos años. Al menos 25 hospitales suspendieron parcialmente la prestación de sus servicios debido a la falta de recursos ocasionada por las millonarias deudas que mantienen las EPS.

La preocupación se concentra en ocho Empresas Sociales del Estado (ESE): los hospitales Rosario Pumarejo de López, en Valledupar; Jorge Isaac Rincón, de La Jagua de Ibirico; San Andrés, de Chiriguaná; San Juan Bosco, de Bosconia; Cristian Moreno Pallares, de Curumaní; Lázaro Alfonso Hernández, de San Alberto; Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, y Agustín Codazzi, que presentan el panorama financiero más crítico.

Según cifras de la Gobernación del Cesar, la deuda acumulada de las EPS con las 28 ESE e IPS del Cesar asciende a 355.969 millones de pesos, con corte a junio de este año.

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A esta situación se suman las pérdidas ocasionadas por la liquidación de varias EPS y la falta de pago por la atención prestada a población migrante, que supera los 44.000 millones de pesos correspondientes a 2025. Además, existen facturas auditadas y certificadas por más de 4.100 millones de pesos que aún esperan ser reconocidas por el Ministerio de Salud.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuan también advirtió que la crisis no solo afecta la atención de los pacientes, sino que compromete el pago de salarios al personal médico, de enfermería y administrativo.

“Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud pasaron de ser héroes durante la pandemia a convertirse hoy en los principales sacrificados por la crisis financiera del sistema”, concluyó la mandataria.