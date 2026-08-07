SuperServicios ordena terminar la toma de posesión de ESSMAR y la devuelve al Distrito

Santa Marta

A través de la resolución RESOLUCIÓN No. SSPD – 20261000688975 del 7 de agosto de 2026 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la terminación de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., luego de declarar el decaimiento de la resolución que sustentaba la intervención de la entidad desde noviembre de 2021.

La decisión, contenida en una resolución expedida por la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e), Hilda María Borja Vega, establece que desaparecieron y se transformaron los fundamentos materiales que dieron origen y continuidad a la medida de intervención.

La medida contempla un período de transición de tres días corrientes, contados a partir de la ejecutoria de la resolución. Durante este tiempo, el Agente Especial deberá realizar una entrega integral de la empresa a sus órganos estatutariamente competentes.

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La entrega deberá incluir, entre otros aspectos, los estados financieros y contables, el inventario de activos y pasivos, la relación de contratos y convenios vigentes y el estado de los procesos judiciales y administrativos.