Cotelco Magdalena expresa confianza en el nuevo Gobierno y espera impulso al turismo

Santa Marta

Con optimismo recibe el sector hotelero del Magdalena el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, especialmente por las señales de respaldo al turismo y la importancia que esta actividad económica tendría dentro de la nueva administración.

El presidente de Cotelco Magdalena, Omar García, manifestó que existe una “energía positiva” en el sector y expresó su deseo de que el nuevo Gobierno logre consolidar un equipo de trabajo con capacidad y conocimiento de las necesidades que enfrenta el país, entendiendo que el desarrollo turístico de Santa Marta y el Magdalena depende también de las condiciones generales de Colombia.

Si Colombia está bien, la gente puede descansar en el destino, puede disfrutar del país y, por supuesto, tener seguridad en las carreteras", señaló el dirigente gremial.

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El presidente de Cotelco Magdalena recordó que durante la campaña electoral el turismo fue presentado como una de las prioridades del nuevo Gobierno, situación que genera expectativas entre los empresarios del sector.

También destacó la experiencia del vicepresidente de la República en materia de industria y turismo, así como los antecedentes de políticas que, a juicio del gremio, contribuyeron al crecimiento de la actividad turística en Colombia.