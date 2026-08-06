Universidades del OCAD Ciencia niegan aprobación exprés de 49 proyectos y anuncian nueva reunión

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Las universidades que integran el Vértice de Universidades del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación rechazaron los señalamientos sobre una presunta aprobación exprés de 49 proyectos por $735.000 millones.

Con la vocería del recto de Cartagena, William Malkum, aseguraron que la sesión realizada este miércoles en Cartagena tuvo como único propósito revisar el estado de las iniciativas y evaluar las observaciones técnicas, jurídicas y administrativas presentadas.

Según el bloque académico, los proyectos continuarán siendo analizados en mesas técnicas adicionales antes de cualquier decisión.

El OCAD explica que desde abril de 2026, el Vértice de Universidades ha trabajado junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el vértice de departamentos para encontrar una salida jurídica que permitiera continuar el trámite de proyectos del Plan Bienal de Convocatorias 2023-2024 que aún no habían sido aprobados por el OCAD.

¿Qué se hizo en la sesión del 06 de agosto?

Respecto a los 49 proyectos provenientes de las convocatorias públicas 44, 45 y 50, las universidades aclararon que estas iniciativas ya habían surtido etapas previas de formulación, radicación y evaluación técnica, pero enfatizaron que su inclusión en la agenda del OCAD no representa una aprobación automática.

“Su llegada a la agenda del OCAD no implica aprobación automática. Por el contrario, activa el deber de todos los miembros del OCAD de ejercer un filtro riguroso, objetivo y sustentado frente a la inversión pública.”

Durante la mesa técnica previa a la sesión ordinaria #74, la Secretaría Técnica presentó los proyectos a los integrantes del órgano, quienes concluyeron que todos requieren nuevas mesas técnicas para revisar observaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad, consistencia, completitud y normatividad del Sistema General de Regalías.

“Ningún proyecto que carezca de suficiencia técnica y financiera será viabilizado por este Vértice.”

En ese sentido explican que acogieron las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación y las inquietudes de la comunidad científica para promover todos los proceso de contratación con rigor y transparencia.