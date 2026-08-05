EN VIVO Inter de Bogotá vs Jaguares de Córdoba por fecha 3 de la Liga Colombiana: MINUTO a MINUTO

El conjunto capitalino recibirá a Jaguares ambos con la función de sumar sus primeros puntos en el torneo clausura.

Internacional de Bogotá se medirá este 5 de agosto frente a Jaguares de Córdoba por la fecha tres de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá.

Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir su primera victoria y evitar los puestos más bajos en la tabla del segundo semestre del torneo.

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¿Cómo vienen los equipos?

El equipo bogotano viene de una derrota 0-2 contra el América de Cali, partido que ha dado mucho de que hablar debido a las demandas sobre el equipo de David González y el Jugador Yhorman Hurtado. Para la segunda fecha del Inter, el encuentro contra el Cúcuta Deportivo fue aplazado y será jugado el próximo 2 de septiembre.

Por parte del equipo cordobés, viene de una doble derrota frente al Deportivo Cali 2-0 en la primera fecha del torneo y contra Atlético Nacional por 3-0 el pasado 2 de agosto.

¿Cómo va el cara a cara?

Desde la transición del equipo capitalino de Deportivo La Equidad al actual Internacional de Bogotá, estos equipos se han enfrentado solamente en una ocasión, donde el Inter cuenta con la victoria del encuentro 3-2 sobre Jaguares en la fecha tres de la Liga Colombiana 2026-l.

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