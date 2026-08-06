Sismo de magnitud 3.8 se registró en La Mojana este jueves 6 de agosto

Temblor en La Mojana vuelve a encender las alertas: ya son cuatro sismos registrados este año en Sucre

Un sismo de magnitud 3.8 registrado en la madrugada de este jueves 6 de agosto sacudió la región de La Mojana, en el departamento de Sucre, convirtiéndose en el evento sísmico de mayor intensidad reportado en la zona durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió a la 1:53 de la mañana y tuvo su epicentro a seis kilómetros del municipio de Caimito. El reporte oficial indica una profundidad de 53 kilómetros.

Aunque las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas lesionadas, habitantes de municipios cercanos al epicentro reportaron haber percibido el temblor. A través de redes sociales, varios ciudadanos señalaron que el movimiento también fue sentido de manera leve en Sincelejo y otras localidades del centro del departamento.

El evento vuelve a poner la atención sobre la actividad sísmica en Sucre, donde este año ya se han registrado cuatro movimientos telúricos.

El 21 de febrero se reportó un sismo de magnitud 1.6 en el corregimiento El Roble; un día después ocurrió otro de magnitud 2.2 en Caimito; posteriormente, el 25 de febrero, se registró un evento de magnitud 2.6 en Majagual. El de este jueves, con magnitud 3.8, representa el de mayor energía liberada entre los registrados durante 2026.

El coordinador de los bomberos en Sucre, Argemiro Martinez, explicó a caracol Radio que la región de La Mojana y buena parte de Sucre se encuentran bajo la influencia del Sistema de Fallas de Romeral, una extensa estructura geológica activa que se extiende desde el sur de Colombia y atraviesa diferentes regiones del país hasta alcanzar las llanuras aluviales de La Mojana. También indicó con relación al sismo de este jueves 6 de agosto no se han reportado afectaciones de infraestructuras físicas ni personas lesionadas.

La interacción de estas fallas profundas es uno de los factores que explica la ocurrencia de movimientos sísmicos en esta parte del Caribe colombiano.

Si bien los expertos señalan que la ocurrencia de varios sismos en una misma zona no necesariamente anticipa un evento de mayor magnitud, recomiendan a las comunidades mantenerse informadas a través de los canales oficiales y fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad sísmica.