Capturan en Sucre a alias “Danilo”, cabecilla del Clan del Golfo

Sincelejo

Yonnier de Jesús Tuberquia David, conocido con los alias de “Danilo” o “Charly”, señalado como principal cabecilla de la subestructura “Manuel José Gaitán” del Clan del Golfo, fue capturado en las últimas horas en el municipio de San Benito Abad, Sucre.

La información fue confirmada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta en la red social X, donde calificó el resultado como un “golpe contundente” contra esa organización criminal.

Según el mandatario, la operación fue desarrollada por comandos navales en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol, donde se presentó contacto armado con el esquema de seguridad del señalado cabecilla.

En el mensaje publicado por el presidente, se destaca que, aparte de que “no tuvimos hombres heridos”, durante el procedimiento fueron incautados una pistola Glock, dos proveedores y un equipo de comunicaciones.

De acuerdo con la información difundida por el jefe de Estado, alias “Danilo” llevaba cerca de seis años en la organización y desde 2025 figuraba como principal cabecilla de esa estructura criminal.

Las autoridades lo señalan además de presuntamente haber participado en la acción armada ocurrida en enero de 2024 en Pinillos, Bolívar, en la que murió el infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth. También es investigado por su supuesta participación en confrontaciones que habrían provocado desplazamientos de población civil y acciones de constreñimiento contra comunidades de Sucre.

Su accionar criminal, según la información oficial, se concentraba principalmente en zonas rurales de Sampués, El Roble y San Benito Abad.

Como parte de su pronunciamiento, el presidente aseguró que “a los cabecillas del crimen los vamos a perseguir hasta encontrarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia”.

https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2093426788047204676?s=20

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente.