Confirman muerte de veterinario de Morroa, Sucre durante vendaval que afectó Sucre y Córdoba

Sincelejo

La víctima mortal que dejan los vientos huracanados y lluvias caídos en varios municipios de Sucre y Córdoba la tarde- noche del sábado 29 de agosto fue identificada como Rafael de Jesús Castro Márquez, de 61 años, y de profesión veterinario, residente en Morroa.

Castro Marquez, resultó gravemente herido al caerle un árbol cuando se movilizaba en motocicleta entre Los Palmitos y Corozal en medio del aguacero. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció poco después.

La Alcaldía de Morroa lamentó el fallecimiento del médico veterinario Rafael de Jesús Castro Márquez. A través de un mensaje de condolencias, la administración municipal destacó su trayectoria profesional, así como su calidad humana, compromiso y dedicación al servicio de la comunidad.

La Alcaldía expresó además su solidaridad con los familiares y seres queridos de Castro Márquez, señalando que su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él.

“un gran profesional, amigo y compañero, cuya calidad humana, compromiso y dedicación permanecerán siempre en nuestra memoria”, según señala la publicación de la Alcaldía de Morroa.