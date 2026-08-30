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30 ago 2026 Actualizado 13:34

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Confirman muerte de veterinario de Morroa, Sucre durante vendaval que afectó Sucre y Córdoba

Rafael de Jesús Castro Márquez, de 61 años, resultó por un árbol que cayó por los vientos mientras conducía una motocicleta entre Los Palmitos y Corozal.

Confirman muerte de veterinario de Morroa, Sucre durante vendaval que afectó Sucre y Córdoba

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La víctima mortal que dejan los vientos huracanados y lluvias caídos en varios municipios de Sucre y Córdoba la tarde- noche del sábado 29 de agosto fue identificada como Rafael de Jesús Castro Márquez, de 61 años, y de profesión veterinario, residente en Morroa.

Castro Marquez, resultó gravemente herido al caerle un árbol cuando se movilizaba en motocicleta entre Los Palmitos y Corozal en medio del aguacero. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció poco después.

La Alcaldía de Morroa lamentó el fallecimiento del médico veterinario Rafael de Jesús Castro Márquez. A través de un mensaje de condolencias, la administración municipal destacó su trayectoria profesional, así como su calidad humana, compromiso y dedicación al servicio de la comunidad.

La Alcaldía expresó además su solidaridad con los familiares y seres queridos de Castro Márquez, señalando que su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él.

“un gran profesional, amigo y compañero, cuya calidad humana, compromiso y dedicación permanecerán siempre en nuestra memoria”, según señala la publicación de la Alcaldía de Morroa.

Felix Hernández

Felix Hernández

Corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo desde 2008 , ha trabajado en todas las emisoras de radio...

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