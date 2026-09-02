Capturan a nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo en Sucre

Sincelejo

La Policía Nacional reportó la captura por orden judicial de nueve personas señaladas de presuntamente integrar el Clan del Golfo, en desarrollo de una ofensiva contra el crimen organizado en el departamento de Sucre.

De acuerdo con la institución, las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios de Corozal, Morroa, San Luis de Sincé, San Juan de Betulia y Los Palmitos, además de una captura realizada en la ciudad de Bogotá.

Según la investigación policial, los detenidos cumplirían diferentes funciones dentro de la estructura criminal y tendrían una trayectoria de entre uno y tres años al servicio de esta organización.

Los capturados fueron identificados como Camilo Andrés Cumplido, alias ‘Arcoíris’; Jhon Madera Vargas, alias ‘Gallero’; Harold Tovar Vásquez, alias ‘Benjamín’; Bladimir Salgado López, alias ‘Oreja’ o ‘Blacho’; Iris Pérez Barreto, alias ‘Sofía’; Bernardo Villadiego Villadiego, alias ‘Farid’; Nelanin Aguas Aguas, alias ‘Cande’; Carlos Pérez Mendoza, alias ‘Estrella’; y Richar Lambraño Castillo, alias ‘Edwin’.

La Policía precisó que todos eran requeridos por el delito de concierto para delinquir agravado, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Sincelejo.

Durante el operativo realizado en el municipio de Morroa, las autoridades informaron que a una de las capturadas, identificada como Iris Pérez Barreto, alias ‘Sofía’, le fue hallado un proveedor para fusil y 29 cartuchos calibre 5.56 durante una diligencia de registro y allanamiento.

Los nueve capturados fueron informados sobre sus derechos y puestos a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación judicial en las próximas horas.

La Policía Nacional señaló que estos resultados buscan afectar las capacidades criminales del Clan del Golfo y fortalecer las acciones de seguridad en el departamento de Sucre.