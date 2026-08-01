Petro no inauguró obras del aeropuerto de Tolú previstas para hoy sábado, aunque aterrizó

Sincelejo

Expectativa y sorpresa marcaron la tarde de este sábado en el aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú, donde estaba prevista la presencia del presidente Gustavo Petro para la inauguración de las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea.

De acuerdo con dirigentes políticos y asistentes consultados por Caracol Radio, hacia las 4:30 de la tarde aterrizó la aeronave en la que presuntamente viajaba el jefe de Estado. Sin embargo, el mandatario no descendió del avión y permaneció en su interior mientras decenas de invitados esperaban el inicio del evento protocolario.

La incertidumbre se prolongó durante cerca de veinte minutos. Finalmente, la aeronave volvió a despegar utilizando parte de la nueva pista, sin que se realizara la ceremonia que había sido anunciada.

Lo ocurrido generó múltiples especulaciones entre los asistentes. Algunas voces señalaron que el presidente habría encontrado aspectos pendientes por terminar dentro del proyecto, entre ellos obras complementarias como un cerramiento definitivo del aeropuerto. Otras versiones apuntan a posibles consideraciones de seguridad operacional relacionadas con las condiciones de la terminal que no tiene luces.

Hasta el cierre de esta información no se había entregado una explicación oficial sobre las razones por las cuales el mandatario no participó en el acto.

Las obras ejecutadas en el aeropuerto Golfo de Morrosquillo permitieron ampliar la pista aérea, que pasó de 1.300 metros de longitud a 2.200 metros de largo y 45 metros de ancho.

Según la Aeronáutica Civil, esta intervención permitirá la operación de aeronaves tipo Airbus A320, utilizadas por aerolíneas comerciales de alcance nacional e internacional.

Antes de la modernización, la terminal estaba limitada principalmente a aeronaves ATR con capacidades entre 45 y 72 pasajeros.

Con la ampliación, las autoridades esperan fortalecer la conectividad aérea del Golfo de Morrosquillo y potenciar el desarrollo turístico y económico de esta zona del Caribe colombiano.