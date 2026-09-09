Dos muertos y más de 30 menores heridos tras accidente de bus escolar en zona rural de Morroa, Sucre

Dos muertos y más de 30 menores lesionados tras accidente de bus escolar en zona rural de Morroa. Cortesía.

Sincelejo

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este miércoles en zona rural del municipio de Morroa, Sucre, dejó de manera preliminar dos personas muertas, incluida una menor de edad y más de 30 menores de edad lesionados, luego de que el bus escolar en el que se movilizaban se viera involucrado en un siniestro vial.

Según los primeros reportes conocidos por Caracol Radio, la emergencia ocurrió en el sector de La Peñata, donde el vehículo transportaba estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón desde el casco urbano de Morroa hasta corregimientos de la zona rural.

Organismos de socorro, ambulancias y autoridades acudieron al lugar para atender a los afectados y coordinar su traslado a centros asistenciales de Morroa, Corozal y Sincelejo.

Las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre la gravedad de las lesiones ni las causas del accidente, por lo que la cifra de heridos podría variar a medida que avance la atención de la emergencia.

Padres de familia y habitantes del sector permanecen a la expectativa de la evolución de los estudiantes lesionados, mientras que las autoridades de tránsito iniciaron las labores de verificación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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