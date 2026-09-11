Armada incorpora 326 nuevos infantes de marina graduados en Coveñas para reforzar seguridad del país

Sincelejo

La Armada de Colombia graduó a 326 nuevos Infantes de Marina Profesionales que pasarán a fortalecer el pie de fuerza de la institución en distintas regiones del país, con el objetivo de apoyar las operaciones de seguridad, proteger a las comunidades y contribuir a la estabilidad en territorios afectados por la acción de grupos armados y organizaciones criminales.

Los nuevos uniformados serán destinados a unidades ubicadas en la Amazonía, el Caribe, la Orinoquía y el Pacífico colombiano, donde apoyarán labores de control territorial y protección de la soberanía nacional.

Según la Armada, su presencia permitirá aumentar la capacidad operacional en zonas consideradas estratégicas y mejorar la respuesta frente a los desafíos de seguridad que enfrentan varias regiones.

La formación de estos infantes se llevó a cabo durante 14 semanas en el Centro de Instrucción y Entrenamiento Anfibio (CIEAN), adscrito a la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina de Coveñas, en el departamento de Sucre.

Durante el proceso recibieron capacitación en diferentes especialidades, entre ellas pilotaje de embarcaciones, artillería fluvial, supervivencia de combate en el agua, comunicaciones, rastreo, armamento e instrucción en artes marciales, competencias orientadas a fortalecer su desempeño en operaciones militares y de control territorial.

La ceremonia de graduación fue presidida por el brigadier general de Infantería de Marina Nelson Ricardo Fernández Rojas, comandante de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina, quien destacó la importancia de la misión que asumirán los nuevos integrantes de la Fuerza.

Ampliar Cerrar

El oficial señaló que los uniformados llegarán a regiones donde las comunidades demandan mayores condiciones de seguridad y tranquilidad, al tiempo que resaltó que deberán actuar con firmeza frente a las amenazas criminales y mantener una relación cercana con la población civil.

El acto contó además con la presencia de familiares de los graduandos, invitados especiales y representantes de fuerzas militares de otros países, quienes acompañaron el cierre de la etapa de formación y el inicio de la vida operacional de los 326 nuevos Infantes de Marina Profesionales.

Con esta incorporación, la Armada de Colombia busca fortalecer sus capacidades institucionales y ampliar su presencia en distintos sectores del territorio nacional.