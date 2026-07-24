Ruta llegaría a Córdoba para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado. Foto: UBPD.

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) desplegaría la Ruta Buscadora en nueve de los 30 municipios de Córdoba para ubicar a personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado.

De acuerdo con lo establecido, en Córdoba 3.498 personas son buscadas por sus seres queridos, siendo Tierralta el municipio con mayores reportes.

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“El recorrido iniciará en Tierralta, un municipio históricamente golpeado por el conflicto armado que concentra cerca de mil de estos casos. La cita será este 27 y 28 de julio en el Parque Central, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.”, informó la UBPD.

“La Unidad Móvil recorrerá durante 15 días nueve municipios cordobeses: Tierralta, Valencia, Ayapel, Montelíbano, Planeta Rica, Montería, San Bernardo del Viento, Lorica y Sahagún. En los próximos meses, la Ruta avanzará por Sucre, Bolívar, Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde culminará en el mes de noviembre”, agregó.

¿Qué es la Ruta Buscadora?

Según la UBPD, “la Ruta Buscadora es una estrategia móvil diseñada para acercar la oferta humanitaria y extrajudicial de la UBPD a las comunidades. Durante las jornadas, las familias podrán recibir atención y orientación personalizada, recepción de solicitudes de búsqueda y toma de muestras genéticas”.

Asimismo, informó que “esta móvil cuenta con profesionales capacitados para orientar a los ciudadanos, recibir solicitudes de búsqueda, tomar muestras de ADN y recibir aportes de información”.