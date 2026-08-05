Precio del café HOY 5 de agosto: el grano sigue incrementando

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 5 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

Los valores de la bolsa norteamericana son el referente para la compra del café pergamino seco en el mercado interno; a esto se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables tienen un efecto inmediato en el ingreso de los caficultores.

Precio del café en Colombia HOY 5 de agosto de 2026

Según el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, para este viernes 5 de agosto, el precio del café en Colombia se fija en $2.205.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco FR 94.

Asimismo, en el documento se señala que el precio de la pasilla contenida en pergamino para este 5 de agosto se mantiene en 10.000 pesos colombianos (COP) por kilogramo.

Con esta actualización, el precio de la carga de café completó una nueva jornada al alza. Durante el martes 4 de agosto, el valor registrado fue de $2.195.000 COP por carga, lo que refleja que la cifra tuvo un aumento de $10.000 COP este miércoles.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 5 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 5 de agosto, en referencia FR 94:

ARMENIA:

Carga: 2.205.500 // Kilo: 17.644// Arroba: 220.550

BOGOTÁ:

Carga: 2.204.250 // Kilo: 17.634// Arroba: 220.425

BUCARAMANGA:

Carga: 2.203.875 // Kilo: 17.631// Arroba: 220.388

BUGA:

Carga: 2.206.250 // Kilo: 17.650// Arroba: 220.625

CHINCHINÁ:

Carga: 2.205.375 // Kilo: 17.643// Arroba: 220.538

CÚCUTA:

Carga: 2.203.375 // Kilo: 17.627// Arroba: 220.338

IBAGUÉ:

Carga: 2.204.625 // Kilo: 17.637// Arroba: 220.463

MANIZALES:

Carga: 2.205.375 // Kilo: 17.643// Arroba: 220.538

MEDELLÍN:

Carga: 2.204.625 // Kilo: 17.637// Arroba: 220.463

NEIVA:

Carga: 2.203.750 // Kilo: 17.630// Arroba: 220.375

PAMPLONA:

Carga: 2.203.500 // Kilo: 17.628// Arroba: 220.350

PASTO:

Carga: 2.203.500 // Kilo: 17.628// Arroba: 220.350

PEREIRA:

Carga: 2.205.375 // Kilo: 17.643// Arroba: 220.538

POPAYÁN:

Carga: 2.205.625 // Kilo: 17.645// Arroba: 220.563

SANTA MARTA:

Carga: 2.207.125 // Kilo: 17.657// Arroba: 220.713

VALLEDUPAR:

Carga: 2.204.750 // Kilo: 17.638// Arroba: 220.475

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